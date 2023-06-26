人民银行：5月银行间货币市场成交共计170.7万亿元
2023年06月26日09:51 | 来源：人民网
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人民网北京6月26日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2023年5月份金融市场运行情况显示，5月份，银行间货币市场成交共计170.7万亿元，同比增加37.8%，环比增加18.4%。
其中，质押式回购成交155.1万亿元，同比增加39.2%，环比增加17.8%；买断式回购成交5139亿元，同比增加21%，环比增加6.6%；同业拆借成交15.1万亿元，同比增加25.4%，环比增加25.4%。交易所标准券回购成交37.9万亿元，同比增加22.9%，环比增加5.9%。
5月份，银行间质押式回购月加权平均利率为1.55%，环比下降22个基点；同业拆借月加权平均利率为1.50%，环比下降19个基点。
(责编：罗知之、高雷)
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