人民网北京6月26日电 （记者杨曦）据审计署消息，今日，审计署受国务院委托，向十四届全国人大常委会第三次会议作了《国务院关于2022年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》（以下简称《2022年度审计工作报告》）。

审计署有关负责人解读《2022年度审计工作报告》时指出，一年来，审计机关深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面把握扎实推进中国式现代化对审计工作提出的新要求新任务，立足经济监督定位，聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业，深入开展研究型审计，更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用，以有力有效的审计监督服务保障党和国家工作大局。反映在今年审计工作报告中，主要体现为以下7个方面：

第一，坚持和加强党中央对审计工作的集中统一领导，服务保障党和国家工作大局。坚持和加强党中央集中统一领导是推动新时代审计工作高质量发展的政治统领。近年来，在党中央集中统一领导下，审计体制实现系统性、整体性重构，审计工作取得历史性成就、发生历史性变革。一年来，审计始终心怀“国之大者”，按照党中央的部署要求，坚决做到如臂使指，党中央指哪儿打哪儿、打哪儿成哪儿，就像胳膊指挥手指那样，得心应手、使用自如，真正把党中央集中统一领导贯穿于审计工作全过程各环节。如审计工作报告“中央财政管理审计”是遵循党中央全面依法治国战略、按照宪法和审计法规定开展的，着重反映党的路线方针政策在财政领域的落实情况；“重点民生资金审计”是贯彻党中央坚持人民至上的要求，反映了审计工作落实党中央以人民为中心的发展思想的具体举措；“国有资产管理审计”是按照党中央《关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》要求，持续揭示企业、金融、行政事业和自然资源资产等4类国有资产管理使用中存在的问题。

第二，立足经济监督定位，准确把握和高质量推进审计全覆盖。审计全覆盖是党中央、国务院交给审计的重大政治任务，要求审计对所有管理使用公共资金、国有资产、国有资源的地方、部门和单位的监督权无一遗漏、无一例外，形成常态化、动态化震慑。一年来，审计监督如影随形，兼顾质量和效率，着力消除监督盲区和死角。特别是对重点区域、重点领域、重点单位、重点人员开展深度监督，在资金运用和权力运行中感到审计像影子一样时时在身边，始终对法律和监督怀有敬畏之心。审计工作报告中反映的审计项目都有一定比例的资金抽查量，反映的所有问题都有对应的财政财务数据支撑，得出的所有结论都用数据说话、用事实说话、用现场发现说话，始终做到论从事出、以事立论。如“中央财政管理审计”着重关注了组织财政收入、中央预算分配和投资计划管理、中央决算草案编制、对地方财政监管等4个关键环节；“中央部门预算执行审计”明确了部门本级预算执行总体相对规范，但所属单位仍问题多发，是今后一个时期部门预算执行审计的重点，并着重揭示了部门所属单位利用部门职权或行业资源违规牟利、收费或转嫁摊派的问题。“重大违纪违法问题线索”中对行业性、系统性腐败问题和资金密集、资源富集领域等腐败重灾区进行了重点、深入揭示。

第三，深入开展研究型审计，不断提升审计工作质量和水平。一年来，审计立足做到如雷贯耳，坚持依法审计，做实研究型审计，努力打造经济监督的“特种部队”，以高质量的审计成果为党中央治国理政提供决策参考，通过自身努力赢得良好声誉。一是把立项当课题研究。把研究作为前置准备，立项前先把相关部门规划、行业规划、地区规划、预算安排、项目计划了解清楚，把涉及的重大政策、改革要求、发展方向研究透彻，科学确定审计项目。如审计工作报告“重点民生资金审计”就着重反映了就业、住房、教育、乡村振兴等4项与群众切身利益密切相关的专项资金，积极回应社会关切。二是把问题当课题研究。在全面客观反映财政财务收支真实合法效益问题的同时，沿着“资金—项目—政策—政治”主线，做到首尾循环、双向贯通、正反可逆。如审计工作报告“中央财政管理审计”情况中，反映了一般公共预算与其他预算边界不清、政府投资基金未按要求聚焦解决融资瓶颈等不符合中央关于财政体制改革要求的问题；“重大项目审计”情况中，反映了基础研究和关键核心技术攻坚相关任务部署和要求偏离预定目标等不符合政策初衷的问题。三是把审计建议当课题研究。立足党中央新部署新要求，结合审计发现，提出4条建议。其中：“推动宏观调控政策统筹兼顾，增强时效性和精准性”主要是落实中央经济工作会议要求，结合专项债券、金融等领域发现的具体问题，从积极财政政策、稳健货币政策及政策之间衔接协同等方面提出的；“稳步推进重点领域和关键环节改革，为实现高质量发展打下坚实基础”主要是针对预算分配管理存在诸多薄弱环节、重大政策落实执行不到位等问题提出的；“着力防范化解重大经济金融风险隐患，严格监督约束权力运行”主要是针对金融风险、国企重大投资损失风险、资源环境政策落实执行不力等问题提出的；“加强财政资金绩效管理，严肃财经纪律”主要是针对预算绩效管理较为薄弱、落实中央八项规定精神和过紧日子要求不严格等问题提出的。

第四，坚持人民至上，把看好和推动用好民生资金作为审计最大的为民情怀。一年来，审计深入践行以人民为中心的发展思想，以推动兜牢民生底线为目标，坚持人民至上，把推动解决老百姓最关心、最直接、最现实的利益问题作为审计着力点和切入点。一年来，组织全国开展就业、住房、教育、乡村振兴等民生项目，深入揭示了失业补助被蚕食、政府持有的公租房被违规融资抵押和担保、部分学校违规收费和处置资产、一些地区拖欠截留农户分红和务工工资等侵害群众切身利益的问题。通过督促问题整改，有力推动惠民富民政策落实，切实增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。

第五，深入揭示重大经济风险隐患，推动更好统筹发展和安全。一年来，审计牢固树立总体国家安全观，始终把揭示风险隐患摆在更加突出的位置，充分发挥触角广泛、反应快速等优势和经济运行“探头”作用，结合具体审计领域，深入揭示重大经济贪腐、重大财务舞弊、重大会计失真、重大生态损毁等突出风险，及时反映影响经济安全的苗头性、倾向性、普遍性问题，严肃查处饮鸩止渴、铤而走险、风险绑架等恶意行为，推动源头治理、防患于未然。如“中央财政管理审计”情况中，深入揭示了49个地区违规新增隐性债务415.16亿元、20个地区违规发行专项债券198.21亿元、54个地区至2022年底暂付款余额1481.39亿元等影响财政安全的问题，推动有效缓解地方财政窘迫状况；“国有资产管理审计”情况中，逐项揭示了4类国有资产管理中存在的企业资产管理混乱、金融风险资产底数不实、行政事业资产配置使用不够集约高效、生态环境风险隐患仍未消除等影响国有资产安全的问题。推动有效防范各类风险连锁联动，更加积极主动应对不稳定不确定因素，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

第六，坚持反腐治乱，充分发挥审计在自我革命中的独特作用。一年来，按照党中央关于深化标本兼治、一体推进不敢腐不能腐不想腐的部署要求，审计坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败，坚决查处权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败，坚决查处群众身边的“蝇贪蚁腐”，共发现并移送重大违纪违法问题线索300多起，共涉及1800多人。审计工作报告对重大问题线索逐条梳理，深入剖析出相关违纪违法问题的4个特征：一是行业性、系统性腐败突出，资金密集、资源富集领域是重灾区，二是政商关系边界不清，公器私用问题凸显，三是基层“微腐败”和“小官大贪”时有发现，啃食群众获得感，四是财经纪律执行松弛，扰乱财经秩序。对于有关部门和地方靶向发力、标本兼治发挥了积极作用。

第七，审计整改总体格局初步成型，审计整改“下半篇文章”更加权威高效。一年来，审计在工作中坚持边审计、边建议、边督促整改，审计整改工作权威进一步树立、效率进一步提升，全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局初步成型。一是全面整改成效显著。至2023年4月，已整改问题金额8501.11亿元，完善制度2900多项，追责问责1.4万多人。二是专项整改贯通协同。有关部门按照工作职责，牵头开展专项审计整改，加强各类监督贯通协同，打出一套审计整改“组合拳”，有效形成整改合力。如中央组织部将审计及整改结果作为考核、任免、奖惩被审计领导干部的重要参考；全国人大常委会相关机构对审计查出突出问题开展跟踪监督，把审计及整改情况作为监督政府优化财政资源配置的参考；中央审计办、审计署开展审计整改情况专项审计调查，推动压实整改责任、增强整改质效。三是重点督办总体顺利。审计与纪检监察部门建立健全审计查出重大问题线索及时移送、及时查办、及时反馈机制，以审计监督为起点、以案件查办为切入点、以地方主体责任落实为落脚点的贯通协同工作机制初步形成，铲除了一些严重阻碍改革发展的“毒瘤”，惩治了一批侵害群众切身利益的“蝇贪”。

审计署有关负责人表示，下一步，审计机关将按照党中央、国务院部署要求，加大对审计工作报告反映问题整改情况的跟踪督促力度，全面整改情况将于年底前依法公告。

(责编：杨曦、高雷)

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