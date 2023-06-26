人民网北京6月26日电 （记者杨曦）据审计署消息，26日上午，审计署受国务院委托，向全国人大常委会报告了2022年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况。

报告显示，2022年，中央一般公共预算收入总量107552.14亿元、支出总量134052.14亿元，赤字26500亿元，与预算持平。国家发展改革委管理分配中央财政投资6400亿元，其中安排中央本级支出1467.5亿元，对地方转移支付4932.5亿元，主要投向粮食安全、能源安全和产业链供应链安全等领域。

在中央部门预算执行方面，2022年，重点审计的41个部门及所属188家单位收到的财政预算拨款2285.59亿元，发现各类问题金额109.85亿元。审计结果表明，部门本级预算执行总体相对规范，但所属单位仍问题多发，存在利用部门职权或行业资源违规牟利、收费或转嫁摊派等问题。

整改情况方面，截至2023年4月，已整改问题金额8501.11亿元，完善制度2900多项，追责问责1.4万多人。重点督办的问题线索总体进展顺利，铲除了一些阻碍改革发展和长期未解决的顽瘴痼疾。

(责编：杨曦、高雷)

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