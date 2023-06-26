王思北、张昕怡

原标题：世界互联网大会数字文明尼山对话会员代表座谈会聚焦数字合作机遇与挑战

新华社济南6月25日电（记者王思北、张昕怡）世界互联网大会数字文明尼山对话会员代表座谈会25日在山东尼山举行，会议主题为“共迎数字合作的机遇与挑战：信心·复苏”。来自国际组织、全球互联网领军企业、权威行业机构等领域的近40位会员代表应邀参加座谈会。

“数字文明尼山对话是世界互联网大会国际组织举办的首场专题性活动，是大会国际组织业务矩阵不断发展扩大的重要标志。”世界互联网大会秘书长任贤良在座谈会上表示，要坚守携手构建网络空间命运共同体的初心和宗旨，深化交流合作，为世界经济社会发展增添新动能；要凝聚治理共识，为互联网发展注入更多稳定性；要繁荣数字经济，推动建设开放型世界经济；要深化科技交流，助推全球共享互联网创新成果；要坚持交流互鉴，激发文明进步新活力。

座谈会上，12位会员代表围绕会议主题展开了深入交流与探讨。他们表示，通过数字合作和技术创新，让科技赋能千行百业，可以为各国商业部门创造更多机遇。推动数字合作，迫切需要在弥合数字鸿沟、建立健全国际数字合作机制、规范伦理道德等方面采取行动。呼吁全球各方共同努力，应对挑战、把握机会，推动实现可持续发展目标。

(责编：罗知之、陈键)

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