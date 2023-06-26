人民网北京6月26日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，6月25日，在第33个全国“土地日”主场活动现场，第三次全国国土调查成果系列丛书首次公开发布。

据悉，丛书由国务院第三次全国国土调查领导小组办公室组织编撰，通过图片、数据、文字资料等多种形式全面总结和展示了第三次全国国土调查（以下简称“三调”）的6项成果，以深入开展资源国情宣传教育，推动全社会牢固树立资源节约利用意识。

据自然资源部自然资源调查监测司主要负责人介绍，“三调”成果近年来得到了广泛应用。目前，“三调”及其基础上形成的年度国土变更调查成果，已成为自然资源管理和生态文明建设的唯一底版、底图、底数。丛书的编撰出版旨在充分发挥“三调”成果效用，特别是发扬“三调”在思想认识、工作组织、工作机制、工作态度、工作作风等方面的成功经验做法，为推动国家治理体系建设和治理能力现代化提供更加有力的支撑服务。

在系列丛书中，《中国国土资源利用》一书以“三调”数据为基础，全面分析了我国国土资源家底及利用状况。《第三次全国国土调查技术与创新》一书详细介绍了“三调”技术路线和技术方法。《第三次全国国土调查数据报告》一书由“三调”数据报告和“三调”数据集两个部分组成。《中国耕地资源质量分类》一书对“三调”中的全国耕地资源质量分类专项调查工作进行了全面总结。《国土利用系列图》包括两本图集和国土利用系列挂图：现已出版1:400万《中华人民共和国国土利用现状图》（包括传统平面版本和立体三维版本），即将出版《中华人民共和国国土利用现状图集》《第三次全国国土调查地图集》以及《国家自然资源督察区域国土利用现状图》，系列图全面系统地反映了全国、各省区市、全国重点区域的国土利用现状和分布规律。《第三次全国国土调查成果应用选编》一书按综合和专题两个角度，从全国和省、市、县等不同层面，介绍了“三调”成果应用情况以及遴选出来的158个典型应用案例，为“三调”成果的全面推广应用、更好更多地发挥“三调”综合效益提供示范和参考。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经