广东积极推进区域协调、城乡协调发展，向着更高水平更高质量不断迈进。

当记者来到广东汕尾，多项世界领先的海工装备正加快建造。

明阳智慧能源集团粤东区域总经理 魏冠龙：全球最大的18兆瓦的海上风力发电的主机，全球最大的16兆瓦的漂浮式的海上风力发电的主机，和全球单支叶片最长的128米的叶片都是在汕尾诞生的。

一下拥有三个全球第一，这在过去，汕尾连想都不敢想。长期以来，汕尾所在的粤东西北，虽然面积占了全省的70%，但创造的经济总量只占全省的20%左右。去年年底，广东成立“百县千镇万村高质量发展指挥部”，瞄准制约城乡区域发展的难点痛点，加快基础设施互联互通，提升公共服务均等化水平，同时，进一步推动产业有序转移，增强珠三角对全省欠发达地区的辐射带动作用。

广东省汕尾市委书记 逯峰：我们认为就是要贯彻新发展理念，把“短板”要变成“潜力板”，把“潜力板”要变成我们未来的“发展板”。

做大做强海洋经济，是广东新的发力点，汕尾拥有广东第二长海岸线，风力达到世界级优良风场水平，根据这一优势，汕尾大力打造海上风电产业，同时优化营商环境，引入省级重点实验室，吸引多家龙头企业和配套企业落户，今年前五个月，汕尾全市新增注册企业近两万家，同比增长近10%。

积极打造产业集群的同时，欠发达地区和对口帮扶城市的合作模式也在创新，这些天，来自深圳规划单位的30多名专家，正在汕尾调研踏勘，这里将被打造成一个深圳和汕尾共享的产业园区。而在深圳，寸土寸金的南山区里，深圳专门为汕尾提供一个属于他们自己的创新空间，这个“研发飞地”，让汕尾69家企业，可以直接融入粤港澳大湾区的创新生态。

广东冠龙生物科技有限公司总经理 陈涛：对我们人才的引进，市场的一个开拓带来了一个很大的推动作用。入驻创新岛，当时年产值只有800多万，到现在能够做到2000多万的一个营收。

不仅是深圳和汕尾，广州和清远、佛山和茂名、中山和潮州，人才、资金、技术，在广东各城市间集聚、流转，新一轮省内对口帮扶协作首次实现粤东西北地区市、县全覆盖。粤北生态屏障进一步筑牢，空气质量优良天数、地表水水质优良断面比例均达到95%以上。陆海统筹、山海互济，广东正不断推动城乡区域协调发展，向着高质量发展不断迈进。

来源：央视新闻客户端

(责编：徐婵、岳弘彬)

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