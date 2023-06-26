人民网北京6月26日电 据国家开发银行最新消息，今年以来，该行将支持国家储备林等林业生态重点项目建设作为深入开展主题教育，全面落实与国家林草局签署的“十四五”战略合作协议，聚焦国家储备林建设、科学国土绿化、国家公园建设、林业综合改革、服务重大区域发展战略等重点领域，加大推动力度、加快工作进度，根据造林建设周期、林木生长周期和价值增长规律，加大中长期投融资供给，有力支持林业重点项目实施。1至5月，开发银行发放林草生态贷款74亿元，支持了广西、广东、浙江、吉林等地重点项目建设。截至5月底，开发银行林草生态贷款余额780亿元，已支持建成储备林1500万亩。

据介绍，国家开发银行浙江分行为支持浙江省淳安县国家储备林项目建设，成立专项工作小组，大兴调查研究，着力破解发展难题。今年4月以来，浙江分行多次与浙江省林业局，以及淳安县政府、县林业局沟通对接；邀请专家分析项目林木培育技术、项目涉及产品市场发展趋势及项目经济效益合理性等，并多次到客户企业现场调研走访，深入了解林权流转、林木生长及林下经济情况，开展信贷管理培训。

浙江分行努力把对策提实，推动构建“营造林工程建设+一二三产融合发展+林业碳汇开发交易”项目建设模式，助力淳安县在“千万工程”中进一步夯实“绿水青山”，收获“金山银山”。日前，浙江分行完成对淳安县首批18万亩国家储备林项目授信，并实现5亿元贷款发放。

据测算，待各期项目全部实施后，至2035年，可建成国家储备林总面积103万亩，增加森林蓄积量1200万立方米、森林蓄水量820万立方米，减少水土流失82万吨以上。同时，项目期内，预计可实现木材、油茶、毛竹、山核桃以及林下经济等林业一产总产值331亿元，预计可带动淳安县村集体平均每年增收50万元以上，林农年均增收6000元以上。

开发银行总分行联动，赴重庆、湖南等地调研，深入对接中林集团、广西林业集团等中央和地方重点企业，送“服务”上门，加快推进相关项目授信评审，研究解决贷款资金使用支付中的“堵点”，促进加快建设进度。同时，为国家储备林实施省区林草部门、项目管理单位领导、管理人员等开展培训，助力提升运用金融服务支持储备林项目落地实施的认识和能力。

在全国各地，开发银行各分行也积极行动，发挥开发性金融功能作用，加大对储备林项目融资融智推动力度。福建三明是全国集体林权制度改革拉开序幕的地方，开发银行福建分行深入理解“森林既是水库、钱库、粮库，也是碳库”，统筹木材、林下经济、碳汇“碳票”经济效益，为森林生态价值“算总账”，今年以来发放近5亿元林业贷款，累计发放近70亿元，支持建设储备林达677万亩，建成后每年可固碳约200万吨。在我国红树林主要分布区之一的广东湛江，开发银行广东分行今年以来发放0.9亿元贷款、累计发放6.6亿元，支持湛江试点项目，生态治理面积15万亩。

开发银行有关负责人表示，下一步，开发银行将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，立足职能定位、聚焦主责主业，统筹山水林田湖草沙系统性治理，继续以中长期投融资为国家储备林建设浇灌金融“活水”，为美丽中国建设作出新的贡献。

(责编：曹淼、高雷)

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