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世界互联网大会数字文明尼山对话今日在山东曲阜召开

2023年06月26日14:46 |
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世界互联网大会数字文明尼山对话今天（26日）在山东济宁曲阜召开，主题是“人工智能时代：构建交流、互鉴、包容的数字世界”，这是世界互联网大会国际组织成立后首次举办的专题性活动。

尼山对话活动包括开幕式、主论坛、世界互联网大会爱（AI）公益行动计划启动及发布仪式以及会员代表座谈会。主论坛重点围绕“构建安全可信的人工智能”“人工智能赋能千行百业”“人工智能时代人类文明向何处去”等议题展开讨论，旨在推动各方在数字时代更好挖掘历史文化时代价值，加强国际人文交流合作，为人工智能技术的发展开辟新道路，共同推动人类文明事业发展进步积极建言献策。

此次活动由世界互联网大会主办，山东省人民政府承办，山东省互联网信息办公室、济宁市人民政府协办。联合国教科文组织、全球移动通信系统协会、人工智能促进协会、欧洲标准化委员会、阿拉伯信息通信技术组织等国际组织高级别代表，以及全球政企学研各领域的约400名代表，通过线下和线上方式参与对话。（总台央视记者 张岗 郝亮）

来源：央视新闻客户端

(责编：徐婵、岳弘彬)
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