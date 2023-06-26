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当传统文化与数字文明相遇

2023年06月26日14:47 | 来源：光明日报
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　　 【光明时评】

　　 6月25日至27日，世界互联网大会数字文明尼山对话在山东曲阜举行。这是世界互联网大会国际组织成立后举办的首次专题性活动，对话以“人工智能时代：构建交流、互鉴、包容的数字世界”为主题。

　　 当今世界，数字技术正全面融入人类社会的各领域和全过程，人工智能已然成为人类文明进步的一个重要标志。随着生成式人工智能大模型的快速发展，其对人类文明的影响与日俱增，人工智能带来的机遇与挑战也成为天平的两端。对于为何选择在孔子诞生地、儒家思想发源地举办数字文明对话，世界互联网大会相关负责人表示，选在尼山开展对话，体现了传统文明的智慧与数字时代新知的碰撞交流。此次对话就是要探索人工智能将以何种形式促进人类文明发展，推动各方在数字时代更好地挖掘历史文化的时代价值，加强国际人文交流合作，为人工智能技术的发展开辟新道路，共同推动人类文明事业发展进步。

　　 传统文化与数字文明相遇，在尼山将获得更为直观的体现。“礼”有了形象，“乐”有了声音，居延汉简、敦煌遗书可以数字巡游，阿房宫、未央殿可以“云端漫步”，我们有了一个全新的角度审视传统文化。传统文化的数字化叙事过程，是对中华优秀传统文化内容的再创造与再阐释的过程。传统文化依托数字技术，在内容互嵌基础上创新转化为符合人们文化体验需要的新模式，不仅连接过去与现在，也将在未来展现出更强大的感染力与魅力。

　　 传统文化与数字文明相遇，不仅体现在文化层面，也是建设社会主义文化强国、实现中国式现代化的战略选择。党的十八大以来，我们党在已有基础上继续前进，不断实现理论和实践上的创新突破，成功推进和拓展了中国式现代化。中国式现代化深深植根于中华优秀传统文化，体现科学社会主义的先进本质，借鉴吸收一切人类优秀文明成果，代表人类文明进步的发展方向，展现了不同于西方现代化模式的新图景，是一种全新的人类文明形态。

　　 从中国式现代化的另一面来看，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，以信息技术为代表的新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，为加快建设数字中国，推进中国式现代化提供了强大发展动能。建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。不久前发布的《数字中国发展报告（2022年）》，就为我们勾勒出一个数字中国建设全面推进的大致轮廓。

　　 世界正经历百年未有之大变局，既充满希望，又充满挑战，加强文化交流、文明互鉴的重要性更加凸显。约定尼山时刻，共赴文明之约，以数字技术助力文化传承、社会治理与国际社会可持续发展，以文明对话构建互鉴包容的美好世界，我们共迎挑战、共享未来。

　　 （作者：张焱）

(责编：徐婵、岳弘彬)
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