人民网北京6月26日电 （记者杜燕飞）加速绿色低碳转型创新，能源和电力行业是关键。在日前举行的中国电力建设发展大会上，与会嘉宾认为，电力建设领域科技创新是构建新型电力系统保障，电力建设降本增效有助于实现新型电力系统绿色低碳战略目标，电力建设质量是电力系统安全稳定运行的前提。要推动科技创新，推动电力建设行业绿色转型发展，助力构建新型电力系统。

“过去十年来，电力建设领域推动行业产业能源绿色低碳转型，在保障能源安全前提下，实施可再生能源替代、推动煤炭清洁利用，加快构建清洁低碳安全高效的能源体系。”中国气候变化事务特使解振华表示，要构建科学有效的碳排放统计核算体系，提升电力工程低碳设计水平，推动低碳施工工艺及方法应用，提高电力建设智能化水平；加大绿色能源使用比例，加强新材料、新装备碳减排功效研发及应用，加强电力建设全周期生态保护，推行精细化管理提高资源利用效率；加大前瞻性能源技术创新力度，加强低碳人才能力建设和低碳建设评价体系建设，建立并完善电力建设全生命周期碳排放管理，探索电力建设行业节能降碳空间。

国家能源局副局长余兵表示，构建新型电力系统的历史进程已全面启动并加速推进，电力建设在这一历史进程中具有重要地位，发挥着重要作用。要坚持“人民至上、生命至上”，强化落实电力企业主体责任，严格落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，加强人员教育培训，多元赋能持续提升电力建设安全水平，加快推进“互联网+电力建设”工作，积极推进“智慧工地”建设，有效发挥高危作业机械替代技术作用，助推电力建设高质量发展。

“下一步，要立足我国能源资源票赋，坚持先立后破、通盘谋划，有序推进新旧能源转换替代；发展战略性新兴产业，推动新兴技术与绿色低碳产业深度融合，促进数字化绿色化协同发展；严把新上项目能耗和碳排放关，引导传统行业改造升级、产品设备更新换代；推进城乡建设、交通运输等重点领域节能降碳；推动科技创新，加快先进适用技术推广应用，实施绿色低碳先进技术示范工程，激励企业发挥创新主体作用，培育经济增长绿色新动能；完善政策体系，推动能耗双控逐步转向碳排放双控。”国家发改委环资司副司长赵鹏高说。

中国电力企业联合会常务副理事长杨昆表示，未来电力建设行业要以更高站位、更高标准，助力加快构建新型电力系统。用更多凝聚中国创造、体现中国质量、代表中国品牌的大国重器、大国工程，为中国电力事业发展再立新功。以“追求卓越 铸就经典”“安全、适用、精细、创新”精神，形成强大生态合力，开创电力工程建设新局面。

“电力建设在国民经济社会发展中发挥了重要作用。”中国电力建设企业协会会长王思强表示，要从提高要素流动性以及空间配置效率出发，发挥产业链建设的主体支撑和融通带动作用，推动产业链上中下游协同发展；建立数据市场，推动共享发展，实现从0到1的突破后，实现从1到N的裂变；立足发展方式转变，推动电力建设行业绿色转型发展。以“发展理念之新”促“电力建设范式迭代”，以“能源结构之变”促“电力建设产业转型”，加快形成新生产方式和生活方式，推动电力建设在绿色发展中走在前面。

中国华能集团有限公司总经理邓建玲表示，能源电力建设行业转型既要锚定长远保持定力，又要稳扎稳打循序渐进，兼顾好“三个目标”：即安全稳定、低碳清洁、经济高效。

“建设新型能源体系，重点在于构建以清洁能源为主体的能源供应格局、以绿色高效为导向的能源消费生态、以数字化智能化为特征的能源技术变革、以有为政府和有效市场协同的能源治理体系。”中国南方电网有限责任公司副总经理贺晓柏说。

在国家电力投资集团有限公司副总经理徐树彪看来，国有企业要在重大战略性新兴产业领域，发挥创新主体作用，整合集聚创新资源，攻关“卡脖子”技术，布局战略性前沿技术。

国家能源投资集团有限责任公司副总经理冯树臣表示，要立足我国资源禀赋，以煤炭保能源安全，以煤电保电力稳定，以多元快速保可再生能源规模化发展，以一体化数字化保公司综合实力提升，推进重大项目建设。

(责编：申佳平、高雷)

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