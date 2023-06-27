科技日报讯 （记者刘园园）记者6月25日获悉，中国能源建设集团所属广东省电力设计研究院有限公司（以下简称中国能建广东院）勘察设计的明阳阳江青洲四海上风电场项目日前顺利完成国内首台12兆瓦海上风电机组安装。

“明阳阳江青洲四海上风电场项目位于广东省阳江市沙扒镇附近海域，场址水深45—48米，离岸最近距离约62公里，是目前国内在建风场中施工水域最深、离岸距离最远的海上风电项目。”中国能建广东院海上风电技术专家杨敏冬介绍，该风电场总装机容量为500兆瓦，拟安装44台海上风电机组，其中11兆瓦机组25台、12兆瓦机组18台、16.6兆瓦机组1台。

据介绍，此次安装的12兆瓦海上风电机组，风机叶片单片长达111.5米，相当于三架C919客机机身长度。该机组针对国内广东、福建等台风海域定制化设计研发，可抵御78.82米/秒的超强台风。不仅如此，12兆瓦海上风电机组重量较轻，便于运输吊装，整体经济性更高。

值得一提的是，在明阳阳江青洲四海上风电场项目中，中国能建广东院项目团队创新性地提出了海上风机导管架基础与海洋牧场融合设计方案。

“项目采用风渔融合的一体化导管架设计，不仅可以大大降低海洋牧场的投资成本，达到集约用海效果，还将实现风场上部发电、下部养鱼的一体化开发模式，创造更大的经济价值。”杨敏冬表示，该海上风电场项目建成后，预计每年可提供清洁电能约18.3亿千瓦时，对促进广东省深远海风电场开发建设具有重要意义。

(责编：王仁宏、陈键)

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