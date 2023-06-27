人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国首个省级新型电力系统技术创新中心建设方案获批

2023年06月27日09:08 | 来源：科技日报
小字号

　　科技日报讯 （记者张蕴 通讯员王国栋）6月25日，记者从国网青海省电力公司（以下简称国网青海电力）获悉，青海省新型电力系统技术创新中心建设方案于日前正式获得青海省科学技术厅批复，标志着我国首个省级新型电力系统技术创新中心诞生。

　　为全面贯彻党中央关于强化战略科技力量建设部署和青海省委、省政府对清洁能源产业高地建设的战略要求，在青海省科技厅的支持下，国网青海电力牵头，联合龙头骨干企业，以及高校、科研机构等优势科研力量，筹划组建了青海省新型电力系统技术创新中心。筹划期间，国网青海电力联合共建单位全面梳理了青海现有创新资源、基础条件及申报优势，明确中心定位和目标任务，编制建设方案，组织多轮研讨，为项目获批打下坚实基础。

　　青海省新型电力系统技术创新中心以关键技术研发为核心使命，依托国网青海电力和共建单位的重点实验室、工程技术中心等科研平台，重点打造多能互补与协调控制技术、输变电设备运行与检测技术、氢—电耦合与多能转换技术、综合智慧能源高效利用技术4个研发实证基地，统筹开展新型电力系统源、网、荷、储（氢）、大数据等全要素先进技术、装备、材料的科研攻关和示范验证，破解新型电力系统建设中的核心技术问题，支撑国内重大示范项目建设，打造创新成果示范样板，促进青海清洁能源产业高地建设和我国“双碳”目标推进。

　　国网青海电力科技部主任俞海国表示：“建设新型电力系统迫切需要原创性、引领性科技攻关。我们将以中心建设为契机，产学研协同，建立开放、融合、共享、共赢的创新与服务平台，并在此基础上争创国家级技术创新中心。”

(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国信通院发布“2023大数据十大关键词”
　　人民网北京6月26日电 （记者申佳平）6月26日，中国信息通信研究院在“2023大数据产业发展大会”上发布了“2023大数据十大关键词”。 图片来源：中国信息通信研究院 据介绍，“2023大数据十大关键词”分别是：湖仓一体、数据资产化、DataOps、数据服务、增强分析、数据伦理、数据基础制度、公共数据授权运营、数据安全风险评估、数据出境。…
助力粤港澳大湾区建设 乌东德水电站累计发电量破1000亿千瓦时
　　人民网北京6月26日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，截至6月25日，世界第七、中国第四大水电站——金沙江乌东德水电站投产3年来累计发电量突破1000亿千瓦时，约为广州市2022年全社会用电量（1118.76亿千瓦时）的90%，相当于节约标准煤约3015万吨，减排二氧化碳约8280万吨，助力粤港澳大湾区发展。 据介绍，乌东德水电站位于云南省禄劝县和四川省会东县交界的金沙江峡谷河段，是实施“西电东送”的国家重大工程。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部