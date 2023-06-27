科技日报讯 （记者张蕴 通讯员王国栋）6月25日，记者从国网青海省电力公司（以下简称国网青海电力）获悉，青海省新型电力系统技术创新中心建设方案于日前正式获得青海省科学技术厅批复，标志着我国首个省级新型电力系统技术创新中心诞生。

为全面贯彻党中央关于强化战略科技力量建设部署和青海省委、省政府对清洁能源产业高地建设的战略要求，在青海省科技厅的支持下，国网青海电力牵头，联合龙头骨干企业，以及高校、科研机构等优势科研力量，筹划组建了青海省新型电力系统技术创新中心。筹划期间，国网青海电力联合共建单位全面梳理了青海现有创新资源、基础条件及申报优势，明确中心定位和目标任务，编制建设方案，组织多轮研讨，为项目获批打下坚实基础。

青海省新型电力系统技术创新中心以关键技术研发为核心使命，依托国网青海电力和共建单位的重点实验室、工程技术中心等科研平台，重点打造多能互补与协调控制技术、输变电设备运行与检测技术、氢—电耦合与多能转换技术、综合智慧能源高效利用技术4个研发实证基地，统筹开展新型电力系统源、网、荷、储（氢）、大数据等全要素先进技术、装备、材料的科研攻关和示范验证，破解新型电力系统建设中的核心技术问题，支撑国内重大示范项目建设，打造创新成果示范样板，促进青海清洁能源产业高地建设和我国“双碳”目标推进。

国网青海电力科技部主任俞海国表示：“建设新型电力系统迫切需要原创性、引领性科技攻关。我们将以中心建设为契机，产学研协同，建立开放、融合、共享、共赢的创新与服务平台，并在此基础上争创国家级技术创新中心。”

(责编：王仁宏、陈键)

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