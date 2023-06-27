科技日报讯 （记者俞慧友）6月25日，记者从国家耐盐碱水稻技术创新中心长沙种业研究中心获悉，截至目前，我国耐盐碱水稻年示范推广面积达60余万亩。为进一步整合耐盐碱水稻创新资源，加大平台共建力度，湖南举行联合攻关推进会，并拟通过“耐盐碱水稻研究揭榜挂帅项目”，启动7大课题联合攻关。

2021年，科技部批复国家耐盐碱水稻技术创新中心建设。中心由湖南省政府组织，湖南杂交水稻研究中心牵头，联合海南大学等11家单位，按“总部+专业中心+区域中心+试验站/基地”的模式共建，总部设在海南省三亚市崖州湾科技城。其中，长沙种业研究中心重点发挥湖南省技术、人才和企业相对集中的优势，开展耐盐碱水稻种业创新研究。

此次耐盐碱水稻研究揭榜挂帅项目由长沙种业研究中心“发榜”，主要围绕现有可利用的耐盐碱明星基因少、具大面积推广潜力的耐盐碱重大新品种缺乏、配套高效栽培技术体系不健全与盐碱地改良有效物化产品少，针对耐盐碱水稻研究团队各具特色但相对分散，优势力量难集中等问题，聚集湖南省内耐盐碱水稻研究领域优势单位开展联合攻关，并力争短时间内在基因资源、资源创制和重大新品种上取得突破。

最终，湖南省农科院、湖南农业大学、湖南大学、隆平高科等单位“揭榜”，将就水稻核心种质中耐盐碱关键基因发掘及其分子机制解析、水稻耐盐碱关键基因发掘与分子机理解析、水稻强耐盐新材料创制与新品种选育等7个课题展开联合攻关。另据悉，经过前期探索，国创中心已形成了地方政府、国有企业、民营企业共同参与的盐碱地改造利用及耐盐碱水稻推广产业技术服务体系，并取得了初步成果。

(责编：王仁宏、陈键)

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