科技日报北京6月26日电 （记者刘园园）记者26日从国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称国家管网集团）获悉，9.45兆帕全尺寸非金属管道纯氢爆破试验日前在位于新疆哈密的国家管网集团管道断裂控制试验场成功实施。这标志着国内首次高压力多管材氢气输送管道中间过程应用试验圆满完成，为我国今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供了技术支撑。

“本次试验分为充氢测试和纯氢爆破测试两个阶段，试验管材包括3种非金属管道及低钢级金属管道。”国家管网集团西部管道公司技术专家邱姝娟介绍，充氢测试通过模拟管道真实输送环境，保持6.3兆帕运行压力，经过30天测试，验证管道设备的氢气相容性、阻隔性以及连接处的密封性；爆破测试则将高阻隔柔性复合管升压至9.45兆帕，实施全尺寸纯氢气爆破，进一步验证非金属管道在纯氢高压条件下的承压性能及燃爆形态。

邱姝娟介绍，此次试验涉及的管道尺寸和试验压力均超过国内已建纯氢管道主要运行指标；也是国内首次对非金属管道进行高压纯氢爆破试验，为管道运行安全管理的综合数据分析提供了更加全面的数据支持。

“我们将加快推进氢气、二氧化碳等多种介质储运前沿技术攻关，推动天然气管输业务与全国新能源业务融合发展，助力氢能制储输用全链条产业建设。”国家管网集团西部管道公司科技信息服务中心工艺所所长杨明表示。

(责编：王仁宏、陈键)

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