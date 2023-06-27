原标题：国资央企助力东北全面振兴

本报沈阳6月26日电（记者刘勇 见习记者陈坚）25日，国务院国资委在沈阳召开深化东北地区国资国企改革现场推进会，总结交流东北地区国资国企改革的经验成效，明确工作要求，将改革持续向纵深推进。

近年来，各有关中央企业，辽宁省、吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区国资委及地方国企，在布局结构调整、体制机制变革、专项改革行动等方面取得积极成效。会议强调，要以推动科技创新发展战略性新兴产业，加快市场化、经营机制改革等为着力点，不断提高管理效率效能，打造核心竞争力，推动布局结构优化和产业转型升级。

当日，辽宁省、吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区在沈阳共同举行“国资央企助力东北全面振兴座谈会”，60家中央企业负责同志出席。

座谈会上，中国三峡集团、中国五矿集团、中国一重集团、中国一汽集团等4家央企负责人围绕服务落实国家重大战略、助力东北全面振兴等方面作交流发言。辽宁省、吉林省、黑龙江省和内蒙古自治区分别作了省区情推介，介绍各自的项目发展优势和潜力。

辽宁省委书记、省人大常委会主任郝鹏表示，中央企业是践行国家意志、服务国家战略、履行社会责任的国家队和主力军。中央企业与东北在产业领域深化合作，把本土企业纳入产业链供应链体系，能更好地助力东北做好结构调整“三篇大文章”，建设现代化产业体系。希望中央企业更多参与、更好支持、更深融入东北振兴发展，不断拓宽合作领域，携手共创东北振兴发展新局面。

会上，中央企业与东北三省一区进行合作项目签约，共签约项目111个，总投资超过5000亿元，涵盖工业、农业、能源、基础设施等多个领域。会议期间，东北三省一区还在会场外同步举办了“东北振兴之路”主题展览，展示了东北地区优势产业项目和科技创新成果。

(责编：杨曦、陈键)

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