人民网北京6月27日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，近日，国家林草局科技司专家组到国际竹藤中心对竹藤科学与技术重点实验室近5年的建设情况开展调研评估。

专家组首先实地考察了重点实验室仪器设备管理和运行情况，并抽查实验记录。专家组认为实验室的仪器设备技术先进、体系完善、功能强大，并且实验记录详实，具有较高的运行水平，体现了竹藤科学研究的规范性。

随后，专家组听取了实验室近5年建设及运行情况汇报，汇报内容包括实验室概况、研究成果、人才队伍、社会服务、存在问题等。评估及调研组成员在听取情况汇报后，一致认为重点实验室战略定位明确、研究特色鲜明、硬件支撑有力、科研团队强大、科技成果突出、管理规范。

国家林草局科技司要求，下一步实验室要紧密对接国家和行业重大战略需求，高度凝练研究方向，进一步加强国际合作与交流，加强社会宣传与科普工作，努力争取创建全国重点实验室，不断提升竹藤科技创新水平，为国家生态文明建设和现代林业产业发展做出新的、更大贡献。

(责编：杨曦、高雷)

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