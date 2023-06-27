人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家林草局科技司调研评估竹藤科学与技术重点实验室

2023年06月27日09:19 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月27日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，近日，国家林草局科技司专家组到国际竹藤中心对竹藤科学与技术重点实验室近5年的建设情况开展调研评估。

专家组首先实地考察了重点实验室仪器设备管理和运行情况，并抽查实验记录。专家组认为实验室的仪器设备技术先进、体系完善、功能强大，并且实验记录详实，具有较高的运行水平，体现了竹藤科学研究的规范性。

随后，专家组听取了实验室近5年建设及运行情况汇报，汇报内容包括实验室概况、研究成果、人才队伍、社会服务、存在问题等。评估及调研组成员在听取情况汇报后，一致认为重点实验室战略定位明确、研究特色鲜明、硬件支撑有力、科研团队强大、科技成果突出、管理规范。

国家林草局科技司要求，下一步实验室要紧密对接国家和行业重大战略需求，高度凝练研究方向，进一步加强国际合作与交流，加强社会宣传与科普工作，努力争取创建全国重点实验室，不断提升竹藤科技创新水平，为国家生态文明建设和现代林业产业发展做出新的、更大贡献。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023年“特种设备安全宣传周”活动正式启动
　　人民网北京6月27日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，在《中华人民共和国特种设备安全法》颁布十周年和第22个全国“安全生产月”活动之际，日前，2023年“特种设备安全宣传周”（以下简称宣传周）活动在京启动。 据了解，特种设备安全法颁布十年来，特种设备成为重要基础设备和民生保障设施，是建设现代化产业体系的重要基础、落实总体国家安全观的重要支撑、推动高质量发展的重要抓手。…
中国信通院发布“2023大数据十大关键词”
　　人民网北京6月26日电 （记者申佳平）6月26日，中国信息通信研究院在“2023大数据产业发展大会”上发布了“2023大数据十大关键词”。 图片来源：中国信息通信研究院 据介绍，“2023大数据十大关键词”分别是：湖仓一体、数据资产化、DataOps、数据服务、增强分析、数据伦理、数据基础制度、公共数据授权运营、数据安全风险评估、数据出境。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部