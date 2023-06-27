人民网北京6月27日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，应西藏自治区昌都市林业和草原局邀请，国家林草局中南院从年轻技术骨干中精心选拔人员赴昌都市林业和草原局挂职锻炼。昌都市是西藏两大林区市之一，在捍卫西藏生态安全屏障建设中具有举足轻重的地位，林草工作始终走在全区前列，在2022年西藏自治区林长制考核中取得第一名的佳绩。为推动全市林草事业高质量发展，昌都市林草局函请中南院派驻技术干部为该局长期提供技术服务支撑。

近日，中南院派送技术干部到昌都市林业局，双方进行了座谈交流。昌都市林草局负责人表示，在林草兴则生态兴、生态兴则文明兴的新时代，昌都市高度重视林草高质量发展工作，高质量发展离不开高素质人才，感谢中南院能选派出优秀的技术人才赴昌都挂职锻炼，支持昌都市局开展工作，市局将在各方面为挂职干部提供良好的工作环境和生活条件。中南院派送技术干部表示，昌都是西藏生态安全屏障最重要组成部分，是捍卫西藏高原生态安全屏障生态安全的重要抓手，将不辜负组织嘱托和昌都百姓期盼，继续弘扬中南院老西藏精神，勤学好问、开拓进取、争创佳绩，为昌都林草事业高质量发展做出力所能及的贡献。

(责编：杨曦、高雷)

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