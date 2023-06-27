原标题：上海农商银行宣布成立沪上首个总行级科技金融事业部

6月21日，上海农商银行科技金融事业部正式揭牌，成为上海地区银行业首个总行级的事业部。此举是该行深入贯彻八部委印发的有关科创金融改革试验区总体方案、响应监管支持科创中心建设行动方案的积极举措。事业部的成立将成为上海农商银行科技金融发展重要的助推引擎。

作为上海地区服务科创的一员老将，上海农商银行在科技金融领域一直敢为人先。早在2009年，即在总行层面设立科技型中小企业融资中心，开启聚焦科技型企业培育的发展历程。2012年成立全市首家科技专营支行——张江科技支行，业务规模持续领跑全市7家科技支行。2018年启动“鑫动能”战略新兴客户培育计划，以陪伴科技企业“全生命周期”为理念，主动跨前，从传统信贷产品的提供者升级为金融服务的赋能者，为科技型企业提供更为专业、全面的综合服务。今年初，“鑫动能”升级至3.0版本，打造以科创企业为核心的合作生态圈“鑫生态”，该行联合政府委办、交易所、证券公司、投资机构、服务机构等围绕科创企业不同成长阶段的不同需求量体裁衣，提供产业整合、政策对接、投资引荐、专业辅导、人才管理、金融科技等“六维赋能”，为科创企业发展护航。截至2022年末，上海农商银行已累计服务科技型企业近6000户，科技型企业贷款余额逾710亿元，服务全市超过30%的“专精特新”中小企业和近50%的专精特新“小巨人”企业，科技型贷款规模位居全市前列。

科技金融事业部的成立是上海农商银行探索科创服务之路的又一次先行先试。后续将重点打造一批科技特色支行、培育一批专业人才队伍、服务一批创新性科技企业重点项目，对张江高科技园区、临港自贸新片区、漕河泾开发区、G60科创走廊、大零号湾等科技创新中心承载区、集聚地实现全覆盖，成为全行体系健全、结构合理、配套完善、保障有力、创新驱动的科创金融服务体系的重要组成部分，助推打造具有区域影响力和市场认同度的“鑫动能”科创服务品牌。

揭牌仪式上，上海农商银行还正式发布“鑫联贷”产品方案，联手优质私募股权投资基金，针对早中期科创企业的融资特点提供更具获得性、负担性、可持续性的金融服务。

在“鑫联贷”产品方案中，上海农商银行对合作投资机构已投的优质科创企业，同步给予一定的授信支持，从而为科创企业提供“股+债”的综合金融服务。“鑫联贷”以创投型信贷思维评判早中期科创企业价值和成长潜力，与投资机构深度联动，加深对企业的行业和技术理解，从而更好地解决其痛点需求。同时，通过联动行内“鑫动能”战略新兴客户培育计划，为企业持续提供全生命周期的培育和服务。

上海农商银行表示，今后将继续秉承“科创更前、科技更全、科研更先”的理念，以金融活水灌溉科创沃土，为科技型企业发展注入新动能，助力上海科创中心建设。

(责编：曹淼、李源)

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