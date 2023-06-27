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南京银行北京分行积极开展数字人民币推广宣传活动

2023年06月27日10:49 | 来源：中国网财经
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原标题：南京银行北京分行积极开展数字人民币推广宣传活动

　　为进一步做好数字人民币推广工作，扩大公众在日常生活中对数字人民币的应用，南京银行北京分行采取多种形式开展数字人民币宣传活动。

　　一是依托厅堂为主阵地。在客户办理业务的等候时间，南京银行北京分行员工利用“数字人民币个人钱包操作指引”“数字人民币科普指南”等宣传折页向客户进行数字人民币知识的普及和宣传，就客户关心的数字人民币的优点、使用方式、业务场景等问题进行了答疑解惑，并协助感兴趣的客户现场下载数字人民币APP，开立个人钱包，通过亲身实践，提高公众对数字人民币的了解和认知。

　　二是走进社区商户宣导。为了扩大宣传力度，南京银行北京分行员工走进恩济里社区，向社区居民分发宣传折页，用通俗易懂的语言讲解数字人民币知识，获得了广大群众一致好评，达到了良好的宣教效果；除了驻点宣传外，南京银行北京分行员工还走上街头，走进超市等具有数字人民币应用潜力的场所，向附近商户积极普及宣导，扩大了数字人民币的应用场景和客户群体。

　　后续，南京银行北京分行将在企业代发、对公钱包等业务场景不断探索，进一步丰富数字人民币的相关产品和应用场景。同时，继续以多渠道方式开展数字人民币的普及与宣传工作，认真落实数字金融普惠民众的推广工作，更好助力数字人民币生态建设。

(责编：曹淼、李源)
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