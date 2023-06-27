原标题：浙商银行A股配股发行成功，认配率达96.32%，成功募资97.56亿元

2023年6月27日，浙商银行发布A股配股发行结果公告，截至6月21日认购缴款结束，浙商银行A股配股有效认购数量为4,829,739,185股，占可配售股份总数比例达96.32%，认购金额超97亿元，此次A股配股发行取得圆满成功，也充分体现了投资者对浙商银行资本价值的认可和发展前景的看好。

募集资金运用有助于提高资本充足率，

增加抵御风险能力，增强竞争力

浙商银行本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充本行的核心一级资本，提高资本充足率，支持未来各项业务持续稳健发展，增强公司的资本实力及综合竞争力。

开业以来，浙商银行始终立足浙江，面向全国，稳健发展，已成为一家基础扎实、效益优良，具有差异化优势和品牌影响力的全国性股份制商业银行。在英国《银行家》(The Banker)杂志“2022年全球银行1000强”榜单中，以一级资本计列79位，标普、穆迪给予“投资级”评级，中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高等级AAA主体信用评级。

相对于其他同业，浙商银行总部位于经济基础雄厚、体制机制高度市场化、产业集聚优势突出、居民收入水平普遍较高的浙江，具有天然的地域优势，机构分布也更集中于经济发展水平相对较高的长三角、京津冀、珠三角、成渝等地区。新组建的高管团队成员年富力强，优势互补，管理赋能未来经营发展的潜力巨大。

据最近年报、季报数据显示，营收、净利增长稳健提速，资产质量趋势性改善。值得一提的是，近期，浙商银行问题股权处置获得历史性进展，太平人寿、山东国信联合竞得浙商银行6.33%股权过户完成，相信也是两家机构对浙商银行未来发展的长期看好。

配股市场受追捧，中小银行掀起配股募资热潮

自2020年年底江苏银行启动配股募资以来，A股银行开始掀起一轮配股募资热潮。截至目前，江苏银行、宁波银行、青岛银行和浙商银行的配股已经落地，中信银行也于去年发布了配股预案。

分析人士认为，配股作为再融资的方式之一，相比定增和可转债的补充方式，通过配股来补充资本金将更有效率。通过可转债方式补充资本金可能存在耗时长的问题，若采取定增则会摊薄部分股东股权占比。通过配股来补充资本金更加及时，并且能够保护股权结构的稳定性。因此，银行启动配股补充核心一级资本并不难理解。此次浙商银行A股配股发行成功，并获得较高认配率，也是市场的认同。

值得一提的是，浙商银行H股配股也在进程中。根据机构测算，若配股全额发行完成后，将对各级资本充足率增厚1.02个百分点；长期来看，有利于增强抗周期能力，夯实公司基本面。

(责编：曹淼、李源)

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