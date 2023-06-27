原标题：邮储银行举办2023年资本市场开放日活动 详解深耕三农金融蓝海

6月20日至21日，中国邮政储蓄银行以“深耕三农金融蓝海，打造差异化增长极”为主题，在安徽举办2023年资本市场开放日活动。来自中国移动、中国船舶、上港集团、美国资本集团、贝莱德、富达国际、易方达基金、富国基金、人保资产、泰康资产、淡水泉等在内的50余家境内外知名机构投资者，来自标普、穆迪、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、中信证券等机构的30余名境内外分析师，以及来自中证中小投资者服务中心、中国上市公司协会的代表参加了此次活动。邮储银行行长刘建军，副行长、董事会秘书杜春野，总行相关业务部门负责人，安徽省邮政分公司负责人及邮储银行安徽省分行负责人等出席活动。

本次活动通过乡村振兴专题推介、实地调研信用村及小企业客户、座谈交流等方式，与投资者、分析师深度分享邮储银行在涉农零售、普惠和对公业务方面的实践探索，展示了邮储银行差异化竞争优势和投资价值。

座谈交流中，刘建军提出，面对外部形势的变化和挑战，邮储银行要形成差异化、特色化优势，围绕乡村振兴、中小微企业、主动授信、财富管理、金融市场等五个方面，打造五大差异化增长极，并对五大差异化增长极逐个深入阐述。特别是在乡村振兴方面，刘建军表示，全面推进乡村振兴，国家有要求、人民有需要、市场有空间、邮储有禀赋，邮储银行将充分发挥自身优势，以农村信用体系建设为重点，以邮政速递、电商、物流为协同，为“三农”领域提供综合服务，争做乡村振兴“主力军”，实现社会价值和自身价值的不断提升。刘建军表示，银行发展要靠内生优势，要想形成五大差异化增长极，能力是关键。为此，邮储银行将持续打造包括专业核心能力、体系支撑能力、协同整合能力、科技助推能力、机制驱动能力及创新引领能力在内的六大能力，为长远发展保驾护航。

杜春野表示，乡村振兴战略全面推进，农村经济发展动能强，农村居民收入不断增长，农村地区信用环境持续改善，折射出农村市场非常广阔，“三农”领域大有可为。希望借助此次资本市场开放日的机会，让大家深入到田间地头，切身感受广大农村地区的发展，以及邮储银行在乡村振兴领域取得的成果。

在主题推介环节，邮储银行总行三农金融事业部、普惠金融事业部、公司金融部、安徽省邮政分公司及安徽省分行相关负责人分别围绕涉农零售、普惠、对公业务以及邮银协同服务乡村振兴进行推介，生动展现了邮政集团与邮储银行在深耕“三农”领域的独特优势、发展思路、经验做法和典型案例。

在此次活动中，投资者及分析师参观了邮储银行数据中心合肥分中心及软件研发中心合肥分中心，实地感受了邮储银行近年来科技建设成果；走访调研了合肥市肥西县和庐江县的特色乡村，参观了乡村振兴金融工作室、邮乐购站点、高标准农田等。邮储银行工作人员现场演示乡村振兴卡发卡、支用流程，介绍涉粮核心主体链式开发和服务情况，让投资者和分析师深入了解了邮储银行三农金融业务模式及推进信用村建设情况。

投资者和分析师纷纷表示，邮储银行对自身资源禀赋和战略定位认识清晰，并能够保持战略定力，未来发展前景广阔。通过管理层交流、主题演讲及亲身调研信用村和小企业，资本市场对邮储银行在涉农领域的发展有了更加直观和深入的了解，也对邮储银行差异化、特色化的发展优势充分认可。

据悉，下一步，邮储银行将继续根植乡村沃土，充分发挥自身资源禀赋服务乡村振兴大局，并持续通过与资本市场的双向互动，生动展示在广袤乡村的金融实践，继续以高质量发展回报广大投资者的厚爱。

(责编：曹淼、李源)

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