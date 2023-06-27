原标题：2023年北京市企业管理创新与社会责任交流会在京召开

6月26日，由北京企业联合会、北京市企业家协会（以下简称“北京企联”）主办的2023年北京市企业管理创新与社会责任交流会在京召开，会议以“深入推进企业管理创新 践行社会责任 加快建设世界一流企业”为主题，北京企业联合会秘书长、北京市企业家协会会长黄建华主持会议，中国企联和北京市政府有关部门领导、北京市属重点企业领导，以及相关新闻单位代表等200余人参与了会议。

会上发布和推广了341项第三十六届北京市企业管理现代化创新成果，其中一等111项、二等230项，优秀组织单位14家；31项2022年度北京市企业文化优秀成果，其中特等6项，一等8项，二等17项。

北京能源集团有限责任公司、首钢集团有限公司、王府井集团股份有限公司等企业代表围绕“对标世界一流 推动企业价值创造”等主题进行案例分享。

作为唯一执掌过四家世界五百强企业的中国企业家，大会特邀嘉宾——中国中化控股有限责任公司原董事长、党组书记宁高宁在主题演讲中指出，在百年未有之大变局的新形势下，社会责任已经成为企业核心竞争力不可或缺的一环。“世界一流企业与中国式现代化一样，不仅仅是目标、理想、重要性和伟大意义，更重要的是实施，是方法，是责任，是行动。”宁高宁强调，“创新是唯一战略，技术创新是必由之路。”

北京市政协委员、北京企业联合会会长张建利表示北京企联以创新赋能企业提质增效，推进中央企业做强做优、培育具有国际竞争力的世界一流企业，积极弘扬企业家精神，发挥企业家作用，强化企业诚信自律意识，并为构建和谐劳动关系发挥企联作用。

交流会发布了20项首届北京市企业社会责任优秀案例，并为案例企业颁发证书。

北京师范大学风险治理创新研究中心主任、社会发展与公共政策学院教授/博士生导师张强等专家、企业代表就企业践行社会责任典型经验进行了深入交流。

本次大会的举办，得到了政府有关部门的大力支持和企业家、管理专家的积极参与，在总结和推广新时期北京市企业管理创新经验、探讨企业改革和管理面临的突出问题、传播国内外先进管理理论和方法等方面发挥了重要作用。

(责编：曹淼、李源)

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