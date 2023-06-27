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国家林业和草原局与福建省人民政府签署新一轮共建福建农林大学协议

2023年06月27日16:34 | 来源：人民网
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人民网北京6月27日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，近日，国家林草局与福建省人民政府在福州签署新一轮共建福建农林大学协议。

根据协议，福建省人民政府将在学校“双一流”建设、新型农林人才培养、国家级创新平台建设、科技成果转移转化、高素质师资队伍建设、涉农涉林中外合作办学等方面给予重点支持，推动福建农林大学全面提升办学综合实力。国家林业和草原局将在林草人才培养、林草学科建设、林草科技攻关、林草技术推广、创新团队培育、林草对外交流合作等方面给予大力支持，助力学校实现高质量内涵式发展。

签约仪式上，还为“菌草科学与技术国家林业和草原局重点实验室”和“海峡花卉产业科技创新高地”进行了授牌。

据了解，自2012年7月，原国家林业局与福建省人民政府签署共建福建农林大学协议以来，福建农林大学充分发挥地处海峡两岸融合发展示范区和南方主要集体林区的独特优势，围绕国家林草事业改革发展中心工作积极发力，探索出一条以贡献求支持、以服务促发展的特色发展之路，为区域生态建设和社会发展作出了贡献。

(责编：杨曦、高雷)
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