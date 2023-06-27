中国银行业协会在厦门举办“新时代银行业新闻舆论工作培训班”
2023年06月27日17:21 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月27日电 （记者罗知之）记者从中国银行业协会获悉，为进一步提升银行业品牌建设和声誉风险管理水平，近日，中国银行业协会声誉风险管理专业委员会在福建省厦门市举办“新时代银行业新闻舆论工作培训班”。
中国银行业协会党委书记、专职副会长邢炜就如何做好银行业新闻舆论工作提出五点建议：一是坚持党建引领，强化政治担当。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入践行金融工作的政治性、人民性，用新闻舆论工作新成效，检验主题教育成果。二是大兴调查研究，精准靶向发力。聚焦服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革等重点任务，为银行业安全发展筑牢基石。三是立足学思践悟，增强实干本领。增强理论知识学习，提高战略思维、辩证思维，为构建良好的新闻舆论生态激发活力。四是加强联动协调，凝聚行业合力。联动政府部门、监管部门、行业协会、广大机构、新闻媒体、专家智库等各方力量，共同推进具有影响力的传播活动。五是探索创新举措，打造特色宣传亮点。紧扣行业中心工作，做强正面宣传，防控声誉风险，塑造主流舆论新格局。
(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 县域直播、宠物经济…… 小微经济呈现八大新亮点
- 人民网北京6月27日电 （记者乔雪峰）小微企业数量占中国市场主体的90%，是消费复苏的温度计与晴雨表，也是涵养就业、创造经济活力的生力军。 近日召开的2023年度小微观察论坛发布了2023年小微经济八大新亮点，趋势亮点来自多家平台的数据洞察与调研，全景呈现小微经营活力，记者进行了梳理。…
- 评论
- 关注