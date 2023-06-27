人民网北京6月27日电 （记者罗知之）记者从中国银行业协会获悉，为进一步提升银行业品牌建设和声誉风险管理水平，近日，中国银行业协会声誉风险管理专业委员会在福建省厦门市举办“新时代银行业新闻舆论工作培训班”。

中国银行业协会党委书记、专职副会长邢炜就如何做好银行业新闻舆论工作提出五点建议：一是坚持党建引领，强化政治担当。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入践行金融工作的政治性、人民性，用新闻舆论工作新成效，检验主题教育成果。二是大兴调查研究，精准靶向发力。聚焦服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革等重点任务，为银行业安全发展筑牢基石。三是立足学思践悟，增强实干本领。增强理论知识学习，提高战略思维、辩证思维，为构建良好的新闻舆论生态激发活力。四是加强联动协调，凝聚行业合力。联动政府部门、监管部门、行业协会、广大机构、新闻媒体、专家智库等各方力量，共同推进具有影响力的传播活动。五是探索创新举措，打造特色宣传亮点。紧扣行业中心工作，做强正面宣传，防控声誉风险，塑造主流舆论新格局。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经