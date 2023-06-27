人民网北京6月27日电 （记者王仁宏）据水利部网站消息，为切实强化委属重点项目建设管理，近日，海河水利委员会开展海河防潮闸除险加固工程2023年跟踪审计工作。审计组听取了海河防潮闸除险加固工程建管局有关工程建设情况的汇报，查看了工程建设现场，全面了解项目整体进展，并对有关问题提出建议。

审计组指出，目前海河防潮闸除险加固主体工程已在汛前具备应急过水条件，各项工作也在有序推进中。审计部门要切实发挥审计监督保障作用，强化动态跟踪，加强事前、事中审计监督，推动建管局认真查找工程管理中的短板弱项，做好沟通工作，通过对工程管理提出建设性意见，促进其完善制度建设和内部控制机制，充分发挥审计“免疫系统”功能。有关单位要牢固树立风险意识和预警观念，提前预防、规避风险，把审计发现问题整改好、审计成果运用好，确保水利资金安全有效使用，有效提高建设管理能力和水平。

(责编：王仁宏、高雷)

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