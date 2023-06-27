海河水利委员会组织开展海河防潮闸除险加固工程跟踪审计工作
2023年06月27日17:45 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月27日电 （记者王仁宏）据水利部网站消息，为切实强化委属重点项目建设管理，近日，海河水利委员会开展海河防潮闸除险加固工程2023年跟踪审计工作。审计组听取了海河防潮闸除险加固工程建管局有关工程建设情况的汇报，查看了工程建设现场，全面了解项目整体进展，并对有关问题提出建议。
审计组指出，目前海河防潮闸除险加固主体工程已在汛前具备应急过水条件，各项工作也在有序推进中。审计部门要切实发挥审计监督保障作用，强化动态跟踪，加强事前、事中审计监督，推动建管局认真查找工程管理中的短板弱项，做好沟通工作，通过对工程管理提出建设性意见，促进其完善制度建设和内部控制机制，充分发挥审计“免疫系统”功能。有关单位要牢固树立风险意识和预警观念，提前预防、规避风险，把审计发现问题整改好、审计成果运用好，确保水利资金安全有效使用，有效提高建设管理能力和水平。
(责编：王仁宏、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 辟谣！农业农村部：从未设立“农商资源整合补贴”“土地认养补贴”等
- 人民网北京6月27日电 （记者王仁宏）近期，有不法分子假冒农业农村部、财政部、中华全国供销合作总社名义，伪造“关于印发《2023家庭农场专项补贴资金的实施办法》的通知”、“关于下发《2023家庭农场‘新农人’相关补贴》的通知”等文件，并加盖伪造的部门公章。 对此，农业农村部计划财务司通过农业农村部网站发布郑重声明，及时提醒社会各界提高警惕，谨防上当受骗。…
- 评论
- 关注