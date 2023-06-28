原标题：南京银行北京分行组织开展“安全生产月”系列活动

2023年6月是第22个全国“安全生产月”，为深入贯彻执行安全生产法律法规和标准规范，南京银行北京分行开展了形式多样、内容丰富的系列活动，营造了“人人讲安全、个个会应急”的良好氛围。

6月1日，南京银行北京分行召开了“2023年安全生产月活动启动会”。会上，对各机构负责人进行了充分动员，要求各支行、分行各部室高度重视，进一步强化底线思维、红线意识。会议组织观看了2023年“安全生产月”主题宣传片及“极端天气应急处置预案”安全小课，警示大家安全生产工作的重要性。

6月15日，南京银行北京分行行领导走访辖内支行，检查支行“第一责任人”责任落实情况，提示每一位支行负责人认真履行好自己的职责，加强对员工的培训和管理，确保在紧急情况下能够迅速、有效地应对。

活动期间，南京银行北京分行安全管理部门对支行突发事件应急预案演练进行现场督导，详细演示了灭火器、消防栓、灭火毯等消防器材的使用方法，要求每位员工做到遇到火情不慌张，熟练使用消防器材。同时，对辖内保安人员开展了两期安全生产专题培训，以提高保安人员安全知识水平，增强应对紧急事件和意外突发事故的处置能力。

此外，南京银行北京分行辖内各支行积极开展宣传活动，利用客户办理业务的等待时间，紧扣“人人讲安全、个个会应急”活动主题，详细讲解“安全生产月”相关知识，普及常见事故伤害急救自救互救的基础知识。

安全工作是一项长期而艰巨的任务，南京银行北京分行将继续加强各项安全管理工作，组织开展各种形式的宣讲及应急预案演练活动，不断提高员工安全意识，牢固树立安全发展理念，促进全行安全生产水平提升和安全生产形势稳定，维护首都金融安全。

(责编：曹淼、李源)

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