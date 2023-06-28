百日千万招聘行动推出5个线上专场
2023年06月28日09:13 | 来源：光明日报
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原标题：百日千万招聘行动推出5个线上专场
本报北京6月27日电（记者邱玥）6月26日至30日，人力资源和社会保障部百日千万招聘专项行动推出制造业、基建、检验医学、专精特新独角兽企业、跨境电商5个线上招聘专场，共有3.5万家用人单位参与，总招聘需求超40万人。
制造业专场组织372家知名企业参与，聚焦金属制品业、仪器仪表制造业、医药制造业等行业，提供研发工程师、测试师、产品经理等岗位，招聘需求约2万人。
基建专场组织31963家知名企业参与，聚焦加快新型基础设施建设的基建行业和产业技术人才缺口，提供体系工程师、电气自动化工程师、实施工程师、硬件PCB工程师等岗位，提供招聘需求超37万人。
检验医学专场共有中山市中医院、桂林市人民医院、武汉市普仁医院等36家用人单位参加，涵盖医疗、护理、保健、卫生等行业，提供医学检验、诊断支持、质量专员等岗位，招聘需求超2000人。
专精特新独角兽企业专场（华东）共有30家企业参加，提供岗位300多个，涵盖技术服务经理、运营、HR、电气工程师等职位，涉及电子、通信、广告、医疗等行业。
跨境电商行业专场组织3000家企业参与，聚焦新能源、消费电子、美妆化工等行业，提供外贸销售经理、电商平台运营、美工设计等岗位，招聘需求10000人。
(责编：罗知之、陈键)
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