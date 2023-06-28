苏向杲

原标题：多款银行理财产品管理费率降至0 或引发同行跟风

6月26日，中银理财、招银理财发布了费率优惠公告，对部分产品销售费率（也称“销售服务费率”）进行下调。

据《证券日报》记者不完全统计，6月份以来，已有华夏理财、光大理财、杭银理财、宁银理财等多家理财公司密集发布了费率调整公告，下调了部分产品销售费率、管理费率等。

从调整幅度来看，有理财产品最高下调费率幅度达40个基点。调整后，多款产品管理费率降至0。与此同时，部分理财公司还调高了产品超额业绩报酬计提比例，以提升对管理人的激励。

多家理财公司

下调产品费率

6月26日，中银理财公告称，将于7月7日至10月7日对“中银理财-稳富（季增益）004”产品B份额费率进行优惠，将销售服务费率由0.30%（年化）下调至0.10%（年化）。

同日，招银理财也公告表示，拟对招银理财招赢朝招金多元进取型现金管理类理财计划给予阶段性费率优惠，将销售服务费率由0.2%（年化）下调至0.02%（年化），优惠日期为6月28日（含）至7月15日（含）。

此外，多家银行理财公司近日也对部分产品给予费率优惠。比如，6月25日，杭银理财发布了“幸福99天添益2期理财固定管理费优惠的公告”；6月21日，光大理财发布了“关于开展‘阳光金同利11期’理财产品费率优惠活动的公告”。

从费率下调幅度看，多款理财产品管理费率已降至0。如，宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品1号-C份额（ZK205401C）的固定管理费从此前的0.4%降至0，下降幅度达40个基点，优惠期限为6月28日至7月31日。6月19日，建信理财发布了“关于调整建信理财部分理财产品销售费率等产品要素的公告”，将3款产品销售费率从0.4%下调至0.2%，将管理费率从0.1%下调至0。

就近期多家银行理财公司下调产品费率这一现象，中央财经大学证券期货研究所研究员、内蒙古银行研究发展部总经理杨海平对《证券日报》记者分析称，今年以来银行理财销售回暖，理财公司下调费率的主要意图是增加本公司理财产品吸引力，抢抓较好的市场窗口期，做大理财规模，并寄希望于通过规模扩大，弥补费率下调带来的收入缺口，实现收入目标，在市场竞争中抢占先机。

引人注意的是，部分产品在下调费率的同时，还上调了超额业绩报酬计提比例。超额业绩报酬是指产品管理人按照约定，将超出约定业绩的部分按比例提取报酬，以此来激励管理人提升产品收益率。如，建信理财在下调上述三款产品费率的同时，将其中1款产品的超额业绩报酬计提比例从50%上调至80%，另外2款从20%上调至80%。

更多理财公司

或跟进下调

从未来趋势看，杨海平表示，短期看，在目前的市场竞争环境中，预计会有更多的银行理财公司跟进下调费率。不过，从长期看，理财产品费率定价与理财公司的产品策略、销售策略有关，也与金融市场行情有关，此番理财费率下调未必具有趋势性。

中信证券首席经济学家明明亦对记者表示，考虑到现在理财市场竞争依然激烈，出于维系及开拓客户目的，预计未来会有越来越多理财公司跟进下调。不过固收类产品作为银行理财的基本盘，管理费是核心盈利点，且目前管理费已经较低，预计未来继续下调空间较为有限。

就下调费率对银行理财公司和理财市场的影响，明明认为，对于理财公司而言，费率调降将增加理财产品对投资者的吸引力，是理财公司短期内规模扩张的有效竞争手段；对于理财市场而言，费率调整将促进理财规模整体修复提升，也有助于推动理财机构在管理费调整方面更加灵活。

杨海平也表示，对于理财市场而言，在目前银行存款利率下调且预防性储蓄动机不减的情况下，理财公司调降费率，有利于巩固、提升银行理财在大资管市场格局中的地位。

有理财公司人士表示，“降费”会提升理财产品竞争优势，但要从根本上提升产品吸引力，理财公司还需注重投研团队及投研能力的建设，用优异的投资水平吸引客户才能实现双赢。

也有理财产品投资者对记者表示，平时购买理财产品并不关注费率，更关注实际收益率和持有体验，希望理财公司在这两方面下功夫。

(责编：罗知之、陈键)

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