中央气象台发布暴雨蓝色预警
2023年06月28日09:46 | 来源：人民网
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人民网北京6月28日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，6月28日08时至29日08时，辽东半岛、北京东部、天津北部、河北东北部、山东中东部、四川东部、陕西南部、重庆大部、湖北西部等地部分地区有大到暴雨，其中，重庆北部局地有大暴雨（100-140毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。
防御指南：
1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作；
2、学校、幼儿园采取适当措施，保证学生和幼儿安全；
3、驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全；
4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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