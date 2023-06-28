人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中央气象台发布暴雨蓝色预警

2023年06月28日09:46 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月28日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，6月28日08时至29日08时，辽东半岛、北京东部、天津北部、河北东北部、山东中东部、四川东部、陕西南部、重庆大部、湖北西部等地部分地区有大到暴雨，其中，重庆北部局地有大暴雨（100-140毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

防御指南：

1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作；

2、学校、幼儿园采取适当措施，保证学生和幼儿安全；

3、驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全；

4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。

(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中央气象台发布强对流天气蓝色预警
　　人民网北京6月28日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，6月28日08时至29日08时，内蒙古东北部、黑龙江西南部、吉林中西部、辽宁南部、陕西东南部、河北东部、北京东部、天津、山东北部和东部、安徽北部、江苏北部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气，局地风力可达11级；内蒙古东部、黑龙江西部、吉林中西部、辽宁北部和南部、陕西东南部、河北、北京东部和南部、天津、山东、河南西北部和南部、安徽北部、江苏北部、湖北中北部、浙江南部、福建东部、四川东部和南部、重庆中东部、贵州西北部、云南南部、海南岛东南部、台湾岛中部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量30-50毫米，局地可达60毫米以上。 强对流的主要影响时段为今天白天至夜间。…
中央气象台发布暴雨蓝色预警
　　人民网北京6月28日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，6月28日08时至29日08时，辽东半岛、北京东部、天津北部、河北东北部、山东中东部、四川东部、陕西南部、重庆大部、湖北西部等地部分地区有大到暴雨，其中，重庆北部局地有大暴雨（100-140毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部