↑6月27日，在曲阜孔庙，工作人员在展示拓片制作。

当日，世界互联网大会数字文明尼山对话期间，曲阜孔庙再现开城、开庙仪式，并举办中华优秀传统文化展演，为中外与会嘉宾和游客呈现了一道文化大餐。

新华社记者 郭绪雷 摄

↑6月27日，在曲阜孔庙，工作人员在开城仪式上表演。

↑6月27日，在曲阜孔庙，嘉宾和游客在聆听孩子们诵读《论语》。

↑6月27日，在曲阜孔庙，工作人员在开城仪式上表演。

↑6月27日，参加世界互联网大会数字文明尼山对话的中外与会嘉宾和游客在曲阜孔庙参观。

↑6月27日，在曲阜孔庙，工作人员在开城仪式上表演。

↑6月27日，在曲阜孔庙，孩子们在老师带领下诵读《论语》。

↑6月27日，嘉宾和游客来到曲阜孔庙参观。

↑6月27日，在曲阜孔庙，嘉宾和游客在观看以《诗经》为主题的雅乐表演。

↑6月27日，在曲阜孔庙，工作人员进行以《诗经》为主题的雅乐表演。

↑6月27日，在曲阜孔庙，工作人员在表演“八佾舞”。

(责编：徐婵、岳弘彬)

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