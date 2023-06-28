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读懂中国文明的密码 让人工智能真正造福人类

2023年06月28日10:28 | 来源：光明网
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　　光明网讯（记者袁晴）6月26日，世界互联网大会数字文明尼山对话主论坛在山东济宁曲阜尼山举行。会上，业界专家就人工智能促进人类文明发展之道展开探讨。

　　尼山，孔子的诞生地、儒家思想的发源地。一部《论语》，蕴藏着中国人的精神根脉。儒家经典，是世界读懂中国文明的密码。中华民族生生不息绵延发展，离不开中华文化的有力支撑。

　　君子和而不同。人工智能的发展是一把双刃剑，带来发展机遇的同时也带来了挑战。如何回应人工智能可能带来的挑战？复旦大学中国研究院院长、复旦大学特聘教授张维为认为，中华文明具有推己及人、和而不同的文化传统，这对推动不同国家、不同文化乃至不同文明之间的互学、互鉴十分有利。面对人工智能的挑战没有一个国家能够置身事外、独善其身，唯有世界各国携手努力，共同维护人类的整体利益，共同遏制可能出现的人工智能滥用，才能让人工智能真正造福人类。

　　大道之行、天下为公。“人工智能下一步怎么走，将会对人类文明和福祉产生重大影响，需要各方为此注入正能量。”中国外交部军控司副司长沈健强调，人工智能参与主体的多元化以及风险隐患的跨国性，意味着独善其身甚至以邻为壑是行不通的。人工智能的影响是世界性的、革命性的，中国政府将始终秉持开放、包容、合作、互鉴的原则，期待推动这一技术惠及各国人民，造福人类，丰富人类文明。

　　天地之性,人为贵。让人工智能更多地造福人类，推动多元文明在交流互鉴中发展进步，归根结底还要以人为本。中央广播电视总台国际在线总裁范建平认为，人工智能的应用落地涉及跨国、跨文化，其终端产品进入一个国家，要符合当地传统的价值观、道德规范，甚至法律制度。因此，全球人工智能企业更要推动交流、互鉴、包容，推动在人工智能的伦理规则层面达成更多共识。

(责编：徐婵、岳弘彬)
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