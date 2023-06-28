海报新闻记者 丛萍 孙靓 李义方 满倩倩 邢德蕊 济宁报道

数字山东建设大潮如火如荼，从时速600公里高速磁浮列车到东方航天港的自航式发射船，“上九天揽月，下五洋捉鳖”的梦想逐步变为现实；从可以拉花的咖啡大师到超声高危疾病筛查机器人，智能化改变我们生活的方方面面。

6月25日至27日，世界互联网大会数字文明尼山对话在济宁曲阜举行，山东数字化发展成果展示也同步进行，与会嘉宾真切感受到数字赋能山东高质量发展的澎湃动力。

赋能大国重器 上天、下海变为现实

时速600公里高速磁浮列车、捷龙3号固体运载火箭、“国信1号”智慧养殖船……山东数字化发展成果展示展出了一系列上天、下海的“国之重器”，观众可以近距离看到“上九天揽月，下五洋捉鳖”的梦想如何在数字化的推动下逐步变为现实。

“复兴号”高速动车组模型和时速600公里高速磁浮列车模型

国内首台氢燃料电池智能雪蜡车模型

印度尼西亚当地时间6月22日，雅万高铁联调联试综合检测列车运行时速首次达到350公里。而跑出中国速度的正是中车青岛四方机车车辆股份有限公司的“复兴号”高速动车组，这是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链出口。“一组16节车厢的动车组，设有上万个传感器，可以实时采集并上传列车运行状态数据，监测列车运行状况。”在展示现场，中车青岛四方机车车辆股份有限公司设计师于沛峻说。

“国信1号”智慧渔业大型养殖工船模型

“‘国信1号’即将由黄海驶入渤海海域，自去年5月出海以来，已经累计出鱼1200多吨，船上仅有35位工作人员。”“国信1号”经管部主管王建全说，“国信1号”是全球首艘10万吨级深远海智慧渔业大型养殖工船，得益于船端智能化管控中心和船岸一体化智慧云平台，全船监测点对舱内的水、氧、光、饲、渔进行集中控制与实时监测，确保船岸一体联动，从而实现智慧化的养殖。

技术突破 助力数字强省建设

“济南一号”量子微纳卫星、Transform原子层沉积镀膜设备和高能离子注入机模型……充满活力的创新山东给参观者留下深刻印象。

插上“数字翅膀”，山东启动高质量发展强引擎。山东突出绿色化、高端化、数字化，瞄准前沿、追求卓越，龙头牵引、延链强链，构建起具有核心竞争力和特色鲜明的现代产业体系。

“济南一号”量子微纳卫星模型

2022年7月发射升空的“济南一号”是世界首颗量子微纳卫星，突破了低成本小型化量子密钥分发、实时密钥提取等关键技术，使我国在世界上首次实现基于微纳卫星和小型化地面站之间的实时星地量子密钥分发，助力我国构建低成本、实用化的天地一体化量子保密通信网络。

青岛四方思锐智能技术有限公司生产的集成电路领域关键设备产品模型

Transform原子层沉积镀膜设备和高能离子注入机模型是青岛四方思锐智能技术有限公司生产的集成电路领域关键设备产品，打破国外垄断，填补了国内空白。

改变传统方式 让生活更美好

随着科技的发展，人工智能正逐渐渗透到我们生活的方方面面，从自动驾驶汽车到咖啡机器人，从智能家居到超声高危疾病筛查机器人，人工智能正以惊人的速度改变着我们的生活。

智能咖啡大师

磨粉、过滤、注水、冲泡、拉花……短短75秒，智能咖啡大师就凭借着两只灵活又稳重的机械臂，制作出一杯带拉花图案的香浓咖啡。“我们的机械臂拉花都是由咖啡大师调教的，很精准，如果说有时候人可能存在失误的情况，那么机器人不会。”遨博山东智能机器人有限公司调试工程师崔玉坤告诉记者，这台机器目前可以做出4个品类6个花型的拉花效果，后期可以支持在线升级和扩充。

两台“小济医生”人工智能超声高危疾病筛查机器人，可智能实时识别和标注出超声影像视频中的各种疑似病灶区域，为嘉宾提供颈动脉诊疗服务。这是全球首个人工智能+超声影像结合并实现商业落地的产品，具有发明专利技术，针对高危疾病进行AI早筛医学影像分析的前沿科技解决方案。

科技的进步没有停歇，“不久的将来，新一代的复兴号全车将实现无线传输、实时新闻、Wi-Fi全覆盖、手机投屏，单节车8月下线，长编预计明年下线。”于沛峻说。

下半年，东方航天港将有6次海上发射，是数字化、智能化通信的重要保障。“国信1号”的升级版“国信2号”已经完成设计，预计明年9-10月下海，甲板充分利用，养殖工艺全线升级，更加智能化、自动化。

(责编：徐婵、岳弘彬)

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