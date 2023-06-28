中建二局“建证·城市更美好”开放日活动走进东安湖体育公园
6月28日，第31届世界大学生夏季运动会迎来开幕倒计时30天，中建二局“建证·城市更美好”开放日活动走进四川省成都市龙泉驿区东安湖体育公园，近距离感受智慧建造的魅力。
作为第31届世界大学生夏季运动会核心场馆，东安湖体育公园总建筑面积约32万平方米，包含“一场三馆”——4万座的综合运动场、1.8万座的多功能体育馆、5000座的游泳跳水馆和综合小球馆。项目由华润置地配建，中建二局安装公司承担了“一场三馆”项目的钢结构、金属屋面安装及“三馆”机电安装工程。
据悉，东安湖体育公园不仅作为大运会开幕式举办地，同时还承担竞技体操、游泳比赛及训练场馆等功能。中建二局安装公司机电安装项目质量总监王赐柯介绍，在打造大运场馆过程中，项目贯彻“绿色、智慧、活力、共享”的大运办赛理念，应用多项“黑科技”，将“绿色办赛、智慧大运”贯穿大运会场馆建设全过程。
走近“一场三馆”，简洁大气的铝格栅线条，科幻时尚的闪银白色屋面，正圆形“飞碟”，放大270万倍的太阳神鸟在主体育场上空振翅欲飞，东安湖体育公园主体育场也由此成为40个中国新地标之一。中建二局安装公司项目团队应用钢结构全生命周期智慧管理平台，强化BIM施工模拟，利用模块化施工技术，钢构件在地面拼装后分片吊装，将屋盖钢结构在50米高空中完成精准合拢，推动实现高品质高效率施工。
王赐柯介绍，“一场三馆”主体钢结构由总用钢量2.75万吨，约相当于4座埃菲尔铁塔的重量。钢结构是绿色建材，减少建筑垃圾和污染物产生同时，还可反复利用。
除此之外，场馆的金属屋面也藏有科技“密码”。5.4万平方米金属屋面系统，包含直立锁边屋面系统及装饰铝板系统，达到滴水不漏。屋面均采用隔声节能设计，内置保温隔热层等13层结构，除具备屋盖作用之外，还可充分节约能源。施工过程中，运用现场3D扫描，通过BIM建模出图，1:1高度还原现场实际，将安装精度控制在2毫米内，保证设计美感。
多功能体育馆、游泳馆和小球馆的机电安装量达20万平方米，包含6万余米桥架、12万余米管道、25万余平米风管等内容。这些如“毛细血管”般的管线保障着场馆的空调、电力和给排水等功能，是三馆实现各项功能的关键，为运动员和观众提供舒适的比赛和观赛环境。
项目通过BIM软件搭建各专业管线3D模型，渲染关键路线三维漫游，找到最优施工方案。同时，应用装配式机房CDMA施工技术，实现了高效率、无动火的“零误差”安装，推动了机电智慧建造。
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