原标题：炎炎夏日 出车不易 滴滴为司机发放5亿高温补贴

炎炎夏日，高温来袭，司机师傅出车不易，乘客打车也需要清凉出行。在广泛听取广大司机和乘客的建议后，滴滴启动“清凉一夏”计划，在暑期3个月期间，为司机师傅们发放5亿元高温补贴，和司机共担夏日出车成本，鼓励司机配合乘客需求开空调，共同提升夏日出行体验。

同时，我们为用户提供了“滴滴567”，邀请好友助力得30元无门槛优惠券等多种出行优惠活动，用户可下载滴滴出行APP，体验“清凉一夏”美好出行。

即日起至9月30日，在全国300多座城市，司机师傅在奖励时段和区域内出车完单，配合乘客需求开关空调，可获得“清凉一夏”专属高温补贴。根据不同城市天气情况，司机师傅可获得不同额度的高温补贴，在北京、上海、郑州、深圳、武汉、青岛、济南、重庆、宁波、贵阳、成都、杭州、福州、海口等城市陆续上线，可获得最高补贴金额100元，请师傅们关注所在城市的滴滴车主端奖励通知，及时领取奖励。

在高温补贴的基础上，滴滴还将持续为广大司机师傅发放流水加速卡、雨天膨胀卡等多种形式的补贴和奖励。

网约车空调问题长期影响司乘夏日出行体验，我们也收到了很多司机师傅及乘客的意见和建议。除了司机考虑出车能耗成本之外，平台调研还发现，不同乘客和司机对车内温度的需求不同，如感冒体弱，或肩颈不适的司机乘客，均反馈不适宜长时间吹空调。滴滴希望通过高温补贴鼓励司机配合乘客开空调的需求，但也恳请司乘互相多一些理解。滴滴也将持续听取大家的意见和建议，不断改进服务、提升体验。

夏日出行，车里要凉快，心里更要畅快！

(责编：曹淼、李源)

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