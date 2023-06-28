原标题：中国银联携手邮储银行推出邮储信用卡App5.0（云闪付版）

6月28日，中国银联携手中国邮政储蓄银行共同举办邮储信用卡App5.0（云闪付版）产品发布会。中国银联执行副总裁郝哲，邮储银行副行长牛新庄共同出席活动并致辞。

郝哲副总裁表示，云闪付网络支付平台是中国银联贯彻落实人民银行关于构建电子支付“四方模式”的重要举措，是优化银行账户服务的重要输出载体，也是中国银联发挥清算机构平台作用，助力商业银行数字化转型的积极探索。

牛新庄副行长表示，此次双方打造邮储信用卡App5.0（云闪付版），提升移动支付的便捷性，带给客户焕然一新的体验。未来，邮储银行将继续与中国银联深化合作，以金融科技创新驱动产业数字化升级，为支付服务提质增效、激发消费市场活力增加新动能。

本次双方联合发布的邮储信用卡App5.0（云闪付版），支持用户在超3000万家商户使用，为用户打造全方位、场景化的便民金融服务新生态。至此，云闪付网络支付平台建设取得阶段性成效，已有40家银行App接入云闪付网络支付平台。

与此同时，双方还联合向邮储信用卡App5.0（云闪付版）用户推出了云网“首绑新户礼”活动。后续双方还将围绕商圈综合体、出行、便利购物等场景开展多重优惠活动，给予用户实实在在的优惠回馈。

本次合作是双方在平台共建、场景互通、内容互联领域的一次积极尝试。后续，中国银联将充分发挥云闪付网络支付平台的基础性作用，携手更多商业银行，打造覆盖商户更全、涵盖优惠更多、使用更为便捷的支付体验。同时，依托云闪付网络支付平台，向银行App输出更多互联网电商、零售、餐饮、出行等生活场景，助力商业银行数字化转型和移动支付业务发展，进一步提升金融服务水平，助力实体经济高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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