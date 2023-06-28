人民网北京6月28日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，6月25日，自然资源部结合第三次全国国土调查成果系列丛书发布，在京举办“节约集约用地严守耕地红线”专家座谈会。来自中国科学院、北京大学等单位的8位院士专家围绕“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”自然资源工作定位和全国“土地日”主题，积极建言献策。

与会院士专家认为，自然资源部近年来贯彻落实党中央、国务院部署，坚持最严格的耕地保护制度，全面实施“两平衡一冻结”制度，严查违法违规占用耕地问题，取得积极成效，全国耕地面积连续两年实现净增加；坚持最严格的节约用地制度，严格划定城镇开发边界，改革土地利用计划配置方式，鼓励地上地下空间立体开发，用地效率不断提高；坚持最严格的生态环境保护制度，划定生态保护红线，推进实施山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、历史遗留废弃矿山修复，生态保护修复取得开创性进展。

与会院士专家指出，当前面对新形势、新任务、新挑战，节约集约用地和严守耕地红线任务依然艰巨。新形势下保护和发展的关系发生着深刻变化，粮食安全、耕地安全、资源安全、生态安全等都是保障国家安全的重要内容，需要不断寻求新的平衡并建立新的结构关系。耕地保护应重构保护体系，协同推进耕地保护和生态保护等工作，千方百计增加耕地后备资源，全面提升耕地质量。要用多元化思维理解和把握节约集约用地，突出经济目标、生态目标和社会目标，探索低效土地高效利用新路径，推进产业用地结构调整和升级，实现土地利用功能、结构优化及区域协调。

自然资源部党组书记、部长王广华对专家学者长期以来对自然资源事业的关心和支持表示感谢，希望社会各界人士和专家学者继续在严格耕地保护、节约集约用地、推进空间治理、统筹生态保护修复、强化调查监测等方面提供智力支持和技术支撑，共同推进我国自然资源事业改革和发展，为促进经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经