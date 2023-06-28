人民网北京6月28日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，自然资源部印发通知，明确经“公平、公正、公开”评选，决定对2022年度57件“自然资源好新闻”，10个“自然资源十佳账号”，宣传工作业绩突出的25家单位、35名个人予以通报表扬。

通知指出，2022年，有关新闻单位围绕自然资源系统学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实党中央、国务院关于自然资源工作的系列决策部署所取得的成果成效，深入采访、积极创作，推出了系列高质量的新闻宣传作品。部系统各单位围绕部中心工作和本单位主责主业，开展了富有成效的宣传报道，展现了新时代自然资源系统在扎实履行“两统一”核心职责，服务保障经济社会高质量发展，促进人与自然和谐共生等方面取得的新进展、新成效。

通知提出，希望受到表扬的单位和个人珍惜荣誉、再接再厉，为自然资源宣传工作作出新的贡献。各单位在年度综合考核、岗位绩效考核等工作中可将表扬结果作为参考，并以受到表扬的单位和个人为榜样，锐意进取、团结协作，努力开创自然资源新闻宣传工作新局面。

(责编：杨曦、高雷)

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