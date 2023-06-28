人民网北京6月28日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，日前，黄河故道防沙治沙展览馆在山东省聊城市冠县开馆。展览馆再现了冠县人民多年来同林业科研工作者一起艰苦奋斗、防风治沙、植树造林、优化生态的事迹。

冠县地处黄河故道沙区，历届县委、县政府“同栽一棵治沙树”，全县人民敢为人先、拼搏奉献，把防沙治沙与黄河流域生态保护和高质量发展、优质林果业发展一体化推进，实现绿色跨越。昔日16万亩沙丘和30万亩盐碱地被改造成今日40万亩森林，2022年全县果品产值达12.7亿元，人均增收1460元。冠县先后获“全国防沙治沙先进集体”“全国防沙治沙综合示范区”“国家级森林康养试点建设基地”等荣誉称号。

(责编：杨曦、高雷)

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