人民网北京6月28日电 (记者杨曦)据国家林草局消息,近日,由中国林科院热林所森林培育团队和中国农科院深圳基因组所武志强团队通过HiFi和Hi-C测序构建了檀香属(印度檀香和斐济檀香)两个种高质量的染色体水平参考基因组,阐述了檀香属基因组进化过程中独特的三倍化事件,并结合转录组测序初步揭示了与檀香半寄生相关的基因,从而为半寄生植物的进化与适应性研究提供了新见解。

相关研究结果在《Nature》子刊《Communications Biology》上发表了题为“Chromosome-level genome assemblies from two sandalwood species provide insights into the evolution of the Santalales”的研究论文。

据了解,檀香(Santalum album)隶属于檀香科檀香属,属半寄生植物,被称为“黄金之树”;檀香木心材是名贵中药,檀香树根、主干等可提炼精油,由此而产生的“檀香精油”被称为液体黄金。

(责编:杨曦、高雷)

