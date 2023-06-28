人民网北京6月28日电 （记者王连香）记者从中国汽车工业协会获悉，2023年1至5月中国汽车制造业利润实现较快增长，中国汽车制造业营业收入同比保持较快增长。

中国汽车工业协会表示，2023年1至5月，随着促进汽车产业发展的各项政策措施逐步显效，中国汽车行业利润得以明显改善、同比实现较快增长，企业利润呈现稳步恢复态势。

数据显示，2023年1至5月，中国汽车制造业利润1746.2亿元，同比增加24.3%，占规模以上工业企业利润总额的比重为6.5%。

2023年1至5月，中国汽车制造业利润率为4.8%，同比微增0.1个百分点。

此外，2023年1至5月中国汽车制造业营业收入同比保持较快增长。

2023年1至5月，中国汽车制造业完成营业收入36312.6亿元，同比增长14.3%，占规模以上工业企业营业收入总额的比重为7.1%。

(责编：王连香、高雷)

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