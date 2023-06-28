人民网北京6月28日电 （记者罗知之）记者从中国银行业协会获悉，近日，中国银行业协会赴常熟农商银行开展“助力乡村振兴全面推进、深化小微企业金融服务”专项调研。

中国银行业协会党委副书记、秘书长刘峰在调研座谈会上肯定了长三角地区农商银行在支农支小方面取得的成绩，强调了服务乡村振兴、支持小微企业、金融科技赋能三大战略要点，并要求与会代表聚焦当前面临的主要问题，提出意见建议。他表示，农商银行作为农村金融服务“主力军”，要充分发挥自身优势，聚焦主责主业，深耕本地市场，坚持做小做散，把维护农民群众根本利益、促进全民共同富裕作为出发点和落脚点。

农业农村部计划财务司金融保险处处长王胜从历史渊源、信贷成效、金融支农前景三个角度阐述了农村发展和农信发展的紧密性，介绍了农业农村部门在服务创新、与农信机构的合作形式及具体成效、风险缓释、产销对接等方面的支持和服务举措，并从数据、财政、改革、场景、组织赋能五个方面讲解了下一步的政策方向。希望农业与农信体系加强沟通与合作，探索双方合作新领域。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经