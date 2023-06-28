人民网北京6月28日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，6月28日9时，在哈尔滨至伊春高铁（以下简称哈伊高铁）铁力站施工现场，随着最后一方混凝土浇筑完成，我国在建最北端高铁哈伊高铁全线首座站房完成主体结构封顶，为下一步站房钢屋盖及内部装饰装修施工奠定了坚实基础。

哈伊高铁是我国“八纵八横”高铁网京哈至京港澳通道的延长线，起自黑龙江省哈尔滨市，途经绥化市，终至伊春市，正线全长318公里，设计时速250公里，全线设哈尔滨、哈尔滨北、呼兰北、兴隆镇西、绥化南、庆安南、铁力、日月峡、伊春西9座车站。

铁力站是全线最先开工也是唯一一座改建车站，改造项目主要包括既有站房改建和站内普速车场改造，改建后的站房总建筑面积约5000平方米，面积扩大至原来的2倍，可容纳1000名旅客同时候车。在站房平面设计上，建设单位充分考虑到高铁、普速的功能定位，结合车站布置情况，站场设3站台9线，站房为地上2层地下1层结构。

哈伊高铁沿线地质结构复杂，分布多处多年岛状常年冻土和季节性冻土，气温变化易形成冻胀、融沉，给站房施工带来较大难度。中国铁路哈尔滨局集团公司组织建设、施工等单位加快推进实施哈伊高铁工程项目，施工单位针对高寒地区施工有效期短的实际，细化工程节点，倒排各专业作业工序，实现站房及站台多个作业面同步推进，确保如期兑现各阶段节点目标。

据了解，今年年底前，全线先行开工的伊春西、日月峡、铁力三座车站主体结构及外幕墙施工有望全面完工。

哈伊高铁全线建成通车后，将大幅缩短沿线主要城市群间的时空距离，形成以哈尔滨为中心的2小时至3小时交通圈，黑龙江省内高铁网将实现互联互通，对拉动沿线地区经济增长和促进区域协调发展，具有十分重要的意义。

(责编：王连香、高雷)

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