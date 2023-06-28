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完善防洪减灾体系 浙江钱塘江流域水生态修复工程杭州段开工

2023年06月28日17:46 | 来源：人民网
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人民网北京6月28日电 （欧阳易佳）据水利部消息，6月28日上午，浙江钱塘江流域水生态修复工程杭州段在杭州建德下涯镇举行开工仪式。此次开工的工程建设内容为建德市“三江”治理提升，批复概算总投资8.15亿元。

据悉，浙江钱塘江流域水生态修复工程列入全国“十四五”水安全保障规划重点项目，涉及杭州市、金华市、衢州市等地。杭州段主要建设任务包括堤防达标加固、防汛道路提升、滨水步道贯通、闸（站）工程、配套工程等。工程实施后，可补齐2020年新安江水库9孔泄洪暴露出来的防洪薄弱短板，进一步完善建德“三江”干流防洪减灾体系，改善沿江水生态环境，打造集安全、生态、亲水、休闲、文旅、智慧等于一体的幸福河湖实践。

(责编：申佳平、高雷)
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