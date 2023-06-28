原标题：中国联通举办“时代集结号”七一主题党日暨国企开放日活动

新征程吹响奋进号角，新使命呼唤奋斗担当。6月27日，中国联通举办“时代集结号”七一主题党日暨国企开放日活动。工业和信息化部总工程师赵志国、国家知识产权局副局长卢鹏起出席活动并致辞。中国联通党组书记、董事长刘烈宏以《以学增智 提升思维能力 更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用》为题讲授主题教育专题党课。同时，活动现场举行了中国联通科技创新成果发布活动和中国联通服务数字中国出征仪式，发布了“联通好服务 用心为客户”窗口服务承诺，并对优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织以及科技创新突出贡献单位和团队进行了表彰。中国联通全体党员以“线下+线上”一贯到底的形式参加主题党日活动。

使命在肩共奋进。中国联通在新定位、新战略的指引下，主动融入数字经济建设主战场，以高度的政治责任感和历史使命感，在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程中贡献联通力量。中国联通党组书记、董事长刘烈宏在致辞中强调，要坚持科技创新，培育高质量发展强劲动能。深入推进“四个创新”——网络基础设施创新、数字关键技术创新、数字技术融合创新、产业合作生态创新，积极推动中国联通更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。要坚持服务大局，赋能千行百业数字化转型。坚决贯彻落实《数字中国建设整体布局规划》，围绕“2522”整体框架，服务“五位一体”总体布局，加强高层次人才引入，锻造专精特新能力，增强行业军团的战斗力和影响力。继续强化市场和创新双轮驱动，增强与四级运营服务体系的协同，为客户创造更大价值。要坚持人民至上，矢志高品质服务惠民便民。要始终秉承“人民邮电为人民”的初心使命，深入践行以人民为中心的发展思想，用实际行动服务于民、造福社会，把主题教育的学习成果转化为服务工作的具体行动。

奋楫前沿追光行。“我把青春融进，融进祖国的江河，山知道我，江河知道我，祖国不会忘记，不会忘记我……”中国科学院老科学家合唱团现场带来了磅礴壮丽的奉献情怀，深深感动了每一位联通人，来自中国联通的青年科技人才代表，登台与老科学家们共同唱响了薪火相传的科学家精神。本次活动集中展现了中国联通在科技创新体系建设、科研氛围营造、重大科技成果、服务国家战略等方面取得的最新成效，以及坚决扛起网络安全现代产业链链长职责，在网络安全和人工智能等前沿领域的积极布局。

科创奖励创新高。中国联通高度重视科技创新工作，进一步加大研发投入力度，2023年研发投入将达到154亿元，其中关键核心技术攻关投入12亿元，在去年的基础上保持稳步增长。今年新修订发布了《中国联通科技创新奖励办法》，对达到国际领先技术水平的重大成果每个项目重奖100万元。会上，颁发了中国联通科技进步奖。本次中国联通科技进步奖金总额共计近3000万元，其中特等奖1名、奖金100万元，一等奖9名、奖金各80万元，二等奖20名、奖金各40万元，三等奖30名、奖金各25万元，优秀奖60名、奖金各5万元。同时，中国联通进一步加大人才引进力度，2023 年新招聘人才将达到 1.4 万人，较 2022 年度招聘规模进一步扩大，约占今年城镇新增就业人口的千分之一。

实际行动惠民生。中国联通在主题教育中，始终把为民办实事作为重要内容，着力解决老百姓最关心、最直接、最现实的问题，用实际行动服务于民，造福社会。自去年发布“以客户为中心”的《高品质服务白皮书》以来，公司服务标准整体达标率较发布前提升16个百分点。中国联通携手中国质量万里行促进会联合推出“联通好服务 用心为客户”窗口服务为民承诺活动，在会上进行了主题发布，5大服务窗口20万一线人员对外公开承诺，把惠民生的事办实、暖民心的事办细、顺民意的事办好，深入推进“民呼我为 接诉即办”，做到客户诉求100%接收、100%办理、100%测评。

初心如磐终不改。榜样的力量照亮前行之路。在主题党日现场，中国联通党组对过去一年来涌现出的优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织进行了表彰，激励各级党组织和广大党员进一步坚定理想信念、强化责任担当、拼搏奉献、廉洁奉公，以更加优异的成绩和更加优良的作风共同谱写新时代公司高质量发展新篇章。

凝心聚力再出发。蓝图恢宏，气吞山河；号角激越，催人奋进。中国联通全面承接党和国家赋予的使命，按照《数字中国建设整体布局规划》“2522”的整体框架布局，以“九个坚定不移”着力提高核心竞争力和可持续发展能力，全方位积极推动新一代数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”总体布局深度融合，坚决当好为中国式现代化铸就数字基石的“铺路人”、为中国式现代化强劲数字引擎的“赋能者”、为中国式现代化筑牢安全防线的“护航员”，奋力绘就中国式现代化数字新图景。

八大军团鸣战鼓。击鼓鸣金，一场践行数字中国规划的远征，正始于足下。活动现场，在去年发布的9个行业10大军团基础上，又发布了第二批7个行业8大军团，即数字政务（数据治理+经济运行）军团、数字政务（政务一网通）军团、智慧城市军团、智慧仓储物流军团、智慧轻工军团、智慧农业军团、智慧海洋军团和智慧教育军团，并举行了中国联通服务数字中国出征仪式。中国联通以军团模式坚持锻造核心优势，构建“一个联通、一体化能力聚合、一体化运营服务”的特色能力体系，助力经济社会各领域的数字化转型、智能化升级、融合化创新，以实际行动彰显“大国顶梁柱”的责任担当。

号角声声催人进，笃行实干谱新篇。中国联通将以推动高质量发展的新成效检验主题教育成果，更有力服务人民，更有效服务发展，更有为服务大局，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效，以数字化网络化智能化为中国式现代化作出新的更大贡献。

(责编：曹淼、李源)

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