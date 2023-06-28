原标题：党建共建聚合力，同心共融促发展——润泽科技发展有限公司与中建八局装饰公司北方分公司党总支开展党建联建活动

为庆祝中国共产党成立102周年，引导广大干部员工听党话、跟党走，厚植爱国主义情怀，推进企业高质量发展，6月27日，中建八局装饰公司北方分公司党总支与润泽科技发展有限公司开展“党建共建聚合力，同心共融促发展”党建联建活动，活动在京津冀大数据创新应用中心“党的光辉历程”主题展开展，润泽科技发展有限公司总裁李笠，党支部书记赵海龙，装饰公司副总经理兼北方分公司党总支书记、经理王钦霖，北方分公司执行经理兼总经济师王娜，及两家单位党员代表参加此次活动。

会上，李笠致欢迎词，对北方分公司各位同志的到来表示热烈欢迎。对北方分公司参建的润泽项目给予肯定，他强调，此次党建活动为双方进一步创新党建工作，推动双方党建工作拓宽领域，合作关系进一步夯实打下基础，希望双方同心同向，努力构建“优势互补、共同提高”的工作新格局；王钦霖感谢润泽科技发展有限公司一直以来的支持，他指出，党建促生产，希望在双方共同的努力下，能够在多领域实现合作共赢，进一步助推两家单位各项工作高质量、跨越式发展。随后，双方交流党建工作经验，王娜分享了北方分公司党建工作的基本思路，她表示此次活动是北方分公司一个很好的学习机会，对进一步提升党建工作水平，深化党建品牌内涵起到良好的促进作用。期望在结对共建的征程中，深入推进融入融合，深化创新创优，以高质量党建引领高质量发展，持续深化“优势互补、共同提高”的合作关系。

双方共同观看了八局装饰企业宣传片、润泽科技企业宣传片。签订党建共建协议书。王娜向润泽科技赠送了公司企业文化书籍，表达了双方共同合作发展的美好愿景，将大力推进党建文化品牌建设向纵深发展，不断提升文化软实力，更加积极、更加主动地推进行业文化的发展与繁荣。

会后，双方共同参观红色教育基地—“党的光辉历程”主题展，展览面积2000多平米，展出文物及复制品80多件，油画、图片近600幅，文摘67段，景观雕塑及场景复原等10余处，现场集体宣读入党誓词、参观党史展馆等系列活动，共同重温党史辉煌、牢记初心使命、传承红色基因、发扬红色文化，通过本次参观，党员们纷纷表示，要坚守初心使命，在工作中当表率，做垂范，冲锋在前，勇挑重担。

本次共建活动内容丰富、形式多样，未来，润泽科技党支部与北方分公司党总支将继续探索党建共建新思路、新方法，持续发挥优势互补、相互促进的合力作用，共同开创高质量发展的新局面。

(责编：曹淼、李源)

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