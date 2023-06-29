原标题：【新闻随笔】体育消费新变化折射消费升级新活力

在近来的消费市场中，多元、潮流、理性的消费趋势日益凸显，体育消费持续火热，正成为消费新亮点。体育消费的兴起，与我国经济发展水平和人均收入水平普遍提高的现实息息相关，折射出公众不断增长的健康需求，是消费升级的重要表现。

体育消费不仅是个人的需求选择，更是激发强大内需市场活力的重要引擎和强大动力。当前体育消费在消费理念、消费个性、消费形态、消费质量等方面呈现诸多新变化。

体育消费理念不断更新，消费分享更充分。以往的消费者更多属消极消费，消费以个人体验为主。而随着时代的发展，积极的消费者越来越多，他们不仅自我消费，还通过评价、传播等分享消费体验，从而使体育消费附着的产品信息、价值信息和体验信息更多，消费理念的集体性、群体性和社会性更强。

体育消费的个性更加明显。体育逐渐成为人们生活方式的一部分，以个人多元化诉求为主，凸显个性。强身健体是体育消费的基础需求。此外，体育消费还包含情感体验、场景融入、成长交际等多元化、个性化和非物质化的需求。也因此，当下的体育消费不仅表现为购买体育用品等产品本身，还衍生出很多新兴体育服务，比如热衷球队的粉丝团体进行集体活动、针对所喜欢运动员的文化产品形成关联消费等。

体育消费的形态和内容趋向多样。以往的数据显示，我国体育消费中，用品消费占据60%左右的份额，而体育主体产业带来的价值不足20%。随着数字时代的到来，不仅体育消费自身的内容和含义不断丰富，体育产业与其他产业交叉融合的特点也日益明显，体育主体产业开始展现活力。比如，体育与大型文娱综合内容相结合，形成体育旅游、体育娱乐、体育培训等多元内容和多重场景，体育及其衍生产品日益丰富。

此外，体育消费质量得到更多重视。以往在观察体育消费时，公众更注重消费数量，比如保证每天一小时体育运动或多少人参与体育消费等。随着体育消费的发展，消费质量、消费满意度成为更重要的指标，体育及其带来的积极情绪、参与感、社交关系、社会和个人意义、成就感等消费者的内在诉求，成为质量考量标准。

积极适应体育消费新变化，激发体育消费新活力，需要大力支持并引导体育消费，持续优化消费环境，从硬件建设和软件服务等方面进行体育消费配套建设。在硬件方面，对接新兴的体育需求，从体育设施的智能化、便利化、人性化等角度进行改造和建设，比如在打造“一刻钟消费圈”时，重视社区步道、社区体育设施的科学设计，特别是将体育消费的硬件设施建设与数字技术相结合，形成更好的沉浸式体育消费体验。在软件方面，需要高度重视社区活动与体育赛事等全民体育参与活动的消费拉动作用，全方位激活体育产品和服务消费，如消费券、促销活动等，满足体育保险等运动保障类消费需求。

当下，我们应当更敏锐洞悉、尊重并顺应体育消费的升级需求，从供给侧一端积极采取适配措施，推动供需对接及体育消费提档升级，助力促消费、稳经济。

（作者：周密，系南开大学中国城市与区域经济研究中心主任、教授、博士生导师）

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经