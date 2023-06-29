原标题：合力推动乡村新能源汽车消费

6月26日，奇瑞汽车宣布，基于乡村用户对价格和性价比具有较高敏感度，公司旗下小蚂蚁、无界Pro及QQ冰淇淋推出限时价，分别优惠1万元、1万元及0.2万元。这让近日启动的新一轮新能源汽车下乡活动再次引发关注。该活动时间为2023年6月至12月，共有30家企业的69款新能源汽车车型参与。

过去3年，在工业和信息化部牵头下，四部门已组织开展了多场新能源汽车下乡活动，并取得较好成效，推动新能源汽车在低线城市和农村地区快速增长。中国汽车工业协会副总工程师许海东分析，过去3年，新能源汽车下乡车型的平均销量高于整体新能源汽车销量增速，大约在10%以上。

“近5亿人口的农村市场巨大消费潜力并未有效释放。”在近日国务院新闻办公室举行的政策例行吹风会上，工业和信息化部副部长辛国斌指出，2022年我国农村地区新能源汽车销量仅占农村地区汽车总销量的4%，远低于行业总体25.6%的水平。

借助此次新能源汽车下乡活动，多方合力拉动农村地区消费。地方政府全力做好协同支持；新能源汽车生产企业积极参与，推荐适宜农村市场的先进车型，制定促销政策，建立完善售后服务体系；充电设施建设运营企业则配合完善充电设施布局，推出充电优惠政策。

江苏无锡惠山区以数字人民币的形式发放消费券，下乡期间，消费者购买新能源汽车最高可获得7000元优惠。国网无锡供电公司对于购买新能源汽车的新用户，推出充电可享受5.4折的优惠。今年，他们还计划在农村地区新增300台公共充电桩，形成适度超前、智能高效的农村充电基础设施体系。

充电桩等基础设施建设是拉动新能源汽车消费的关键。天津武清区大孟庄镇的居民王金刚时常需要在镇上唯一一家充电站里等待充电。他说：“站里就3个慢充口，根本不够用。”

目前，全国乡村地区的充电设施都比较薄弱。中国汽车工业协会充换电分会、中国电动汽车充电基础设施促进联盟副秘书长仝宗旗接受本报记者专访时表示，因为充电企业获益有难度，更多的是依靠当地规划，由国资企业先入局牵头，由地方城投、建投和交投等具有国资背景的企业先行。

不过，随着新能源汽车数量的增长，在乡村地区的一些场景如社区、商超、旅游景区等，充电设施慢慢完善起来。仝宗旗建议，当地最好针对乡村充电基础设施建设，给予企业一定的建设补贴和运营补贴，鼓励企业下沉至更基层的乡村区域建设充电基础设施。

从乡村地区的特点来看，地域广阔，充电设施体量小、线下运维成本高，要求充电设施生产商、设备商通过提升充电设施技术的方式改善当前运维环境。除了在充电桩技术层面下功夫，还可以通过充电设施主动运维、智能运维等方式来降低企业运维成本，提升效率。

仝宗旗表示，乡村地区建设充电基础设施还面临土地和电力设施的问题。土地方面，最好由当地规划，挑选适合布局充电基础设施的土地，解决土地属性问题，避免企业挨个儿跑手续，解决企业电力申报等痛点。从电力设施方面来看，一些电网企业已经开始针对县以下区域的电力设施进行调研、升级改造。

除了充电基础设施，业内人士呼吁，金融机构要合理确定首付比例、贷款利率等，为农村居民提供更加优质的金融服务。同时，进一步完善新能源二手车市场，也有助于拉动新车消费。对此，瓜子二手车高级副总裁王晓宇表示，为了推动下沉市场新能源二手车交易量持续增长，瓜子二手车平台将在7月份至8月份上线“暑促风暴”活动，届时消费者可获得车价直减、物流费减免等多种优惠。

许海东认为，新能源汽车下乡不是强制企业配合布局，而是在下乡过程中引导车企进一步了解农村消费者需求，根据具体条件，有针对性地投放产品或对功能进行调整。“这是车企正向设计能力提升的过程，也是未来走向海外农村（市场）的一场演练。”（记者 刘瑾）

(责编：曹淼、李源)

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