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超427亿元！夜生活节为“夜上海”激活消费新动能

2023年06月29日08:33 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：超427亿元！夜生活节为“夜上海”激活消费新动能

记者从上海市商务委了解到，作为“五五购物节”的重要组成部分，今年是上海第四年举办上海夜生活节，上海市推出了200余个具有国际范、上海味、时尚潮、烟火气的特色活动，夜生活节成为展示夜上海新业态、新模式、新场景、新活力的重要平台。

夜生活节有力提升了夜间消费人气和消费信心，据重点监测样本企业数据显示，2023上海夜生活节开幕以来，夜间客流较2022年购物节同期增长23.1%。据消费市场大数据实验室（上海）监测显示，截至6月25日，上海6月夜间消费总额为427.46亿元。尤其是6月夜生活节第一周，夜间消费占全天消费比重接近30%，达到近三年最高点。数据显示，2023上海夜生活节期间，上海到店堂食夜间消费订单量同比2021年增长75%，酒吧夜间消费订单量同比2021年增长73%，运动健身夜间消费订单同比2021年增长90%。（记者 吴琼）

(责编：曹淼、李源)
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