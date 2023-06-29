原标题：高温催生乡村“避暑经济”，乡村游酒店民宿订单量大增

端午前后，全国多地发布了高温预警，因高温催生的避暑需求让乡村旅游热度上升。根据携程平台6月27日发布的数据，今年端午期间，全国乡村游酒店民宿订单量同比增长超170%，其中90后和00后人数占比超过50%，上海、南京、成都、深圳、苏州、重庆、宁波、武汉、南宁、西安的游客最热衷于到乡村避暑。

相比城市景区，山间乡村民宿因为环境和气温的优势成为很多游客偏爱的出游选择，乡村旅游人数的增长带动乡村经济的提升。全国各地的携程度假农庄也在端午期间迎来了爆发，整体订单量同比上涨超280%，4家公益自营农庄的“一亩田”乡村农事、非遗手工艺体验活动参与率创下上涨86%的新高。

同时，乡村旅游带动了当地的农业、手工业等产业发展，为当地居民创造了更多的就业机会。据了解，目前23家携程度假农庄已在国内12个省（自治区、直辖市）落地，共为当地创造超200个就业岗位，其中超过80%为当地人，人均年收入增加超4万元；此外，以度假农庄为中心，通过乡村旅游带动的农业体验、手工业销售等相关产业带动当地收入环比增长1.4倍。

途牛同日发布的暑期游趋势预测同样显示，随着部分地区陆续进入“炙烤”模式，用户避暑纳凉需求强烈，云南、新疆、甘肃、青海、内蒙古等避暑目的地出游热度升温显著。平台上三亚冲浪潜水、独库房车自驾、青海湖徒步、呼伦贝尔草原房车私家团、清远古龙峡漂流等夏季消暑玩法备受用户青睐，古北水镇、安徽黄山、杭州千岛湖、溧阳天目湖、木兰围场、上海迪士尼乐园、珠海长隆、北京环球影城、广州长隆、酉阳桃花源等避暑休闲、主题乐园景区，是周边游用户更为热门的选择。

此外，同程旅行暑期游报告显示，随着亲子和学生客群的全面回归，暑期出行热门客源地和目的地构成整体也将逐渐恢复至疫情前格局。同时，新开高铁线路以及新建文旅设施将推高相关目的地的暑期出行热度，叠加旅游消费追逐“冷门、个性化”的新潮流，预计将会涌现出一批“黑马”目的地。（记者 潘福达）

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经