原标题：科技创新驱动经济稳步复苏

◎本报记者 陈曦 实习生 寇淑然

先进电池材料与技术、全球首款人工神经康复机器人系统、等离子纳米抛光技术……6月28日，在世界经济论坛第十四届新领军者年会（又称夏季达沃斯论坛）科技展示区，众多前沿科技集中亮相。

创新是本次论坛的6大主题之一，在夏季达沃斯论坛期间，170场活动中，与新技术和创新相关的就多达数十场。“全球经济正在稳步复苏，科技创新正是经济发展的关键驱动力”，成为众多中外参会人员的共识。

近期，生成式人工智能受关注度持续走高。此次论坛发布的《2023年十大新兴技术报告》预测，生成式人工智能将在教育和研究等多个行业引发颠覆性变革。中国工程院院士、清华大学智能产业研究院院长张亚勤在会上表示，近年来，中国的人工智能基础研究很活跃，而生成式人工智能正在改写全世界的游戏规则。

“近半年来，中国有接近100家公司进入生成式人工智能市场。”张亚勤表示，这些中国公司不仅开发大型语言模型，也在图像视频生成、生物计算、教育等领域开发诸多垂直模型。

谈及人工智能对产业和工作的革命性影响，张亚勤认为，尽管有些产业和工作或将消失，但更有创意、更高品质、更有想象力、更有趣味、更有温情的工作也将产生。

新冠疫情期间，科技在应对全球健康与发展的挑战方面展现出前所未有的潜力。此次论坛设置了“我们能否阻止癌症”“延长人口寿命，提高生活质量”等多个和健康相关的话题。参会的中国创新疫苗企业代表康希诺生物董事长宇学峰认为，中国是世界第二大经济体，拥有庞大的人口数量与市场规模，在生物医药领域，中国也是全球最大的市场之一。中国生物医药行业的创新发展，对世界经济发展来说至关重要。目前，我国不仅是全球疫苗市场的需求地，也日益成为推动高质量发展的创新技术来源地。

“随着全球生物医药行业的不断发展，科技创新成为创新疫苗企业从本土走向全球的关键因素。”宇学峰表示，“作为根植于中国的全球疫苗供应者，我们一直在不停思考并积极行动，扎实走好从科研、临床到产业化、商业化的每一步，致力于为全球提供创新、优质、可及的疫苗产品。”

全球经济稳步复苏的迹象已经展露，国内企业订单、生产和产值有序回升。“我对下半年的经济复苏充满希望，在当前经济复苏起步、市场亮点匮乏之际，技术创新带来的市场引擎，势必成为经济发展的关键驱动力。”参会的中唯精密工业有限公司董事长于成泽表示，其自主研发的PLNP纳米抛光技术在企业发展中发挥着重要作用。

“借助这项技术，我们在杯壶、汽车装饰件和丝网3个领域的产业技术实现了突破。”于成泽说，“以丝网产业为例，目前整个行业的丝网产品全部采用电解抛光技术加工生产，这种技术不仅会污染环境，还会消耗大量能源。PLNP纳米抛光技术成功应用于丝网产业，可以解决这些弊端，引领丝网产业变革。”

展望未来，论坛联席主席梅拉夫·奥伦表示，增强全球创新活力，是重启世界经济增长的重要途径。

(责编：罗知之、陈键)

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